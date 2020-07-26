شكرا لقرائتكم خبر عن «تكنو» تشارك فى توفير فرص عمل جديدة بالسوق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت شركة تكنوموبايل فى يوم التوظيف الافتراضى المفتوح الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية لتوفير فرص عمل للشباب المصرى على عدد من الوظائف بالشركة فى ظل انخفاض مستويات التوظيف بسبب الظروف الحالية التى يمر بها العالم.

ومن جانبه قال كالوس ديفيد مدير المنتجات بشركة تكنوموبايل مصر، إن شركته تسعى دائما لتوفير فرص عمل جديدة فى كافة الأسواق التى تعمل بها، مؤكداً أنها تعتبرها نوعا من أنواع المسؤولية المجتمعية التى يجب أن تتبناها كافة الشركات لاستغلال الطاقات المنتجة فى هذه الدول، موضحاً أن الشباب المصرى يشارك بشكل كبير فى نجاح شركة تكنوموبايل بالسوق المصرية.

وأوضح مدير المنتجات بشركة تكنوموبايل، أن شركته تهتم بالشباب لحد كبير حيث إن معظم منتجاتها من الهواتف الذكية موجهة لهذه الفئة التى وصفها بالنهمة للتكنولوجيا الحديثة فى مجال الهواتف الذكية والتى تسعى الشركة دائما لتقديمها فى منتجاتها وبأسعار فى متناول فئة الشباب حتى تتيح لهم تجربة استخدام مميزة.