شكرا لقرائتكم خبر عن «أفايا» تدعم التعليم فى إفريقيا بتوفير حلول «الدراسة الافتراضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يتمكن حوالى 250 مليون طفل فى إفريقيا من الوصول إلى المدراس الابتدائية والتكميلية بسبب الإغلاق الذى فرضه كوفيد-19. المحلّلون يشيرون إلى مجموعة من الهواجس المتعلقة بحرمان جيل كامل من التعليم، ما قد يؤدى إلى تسرّب الأطفال وبأعـــداد كبيرة من المدارس قبل الانتهاء من تعليمهم.

ويساعد تطبيق Avaya Spaces، المؤسسات على وضع فرق العمل الموزّعة فى أماكن جغرافية مختلفة، ضمن منصّة عمل واحدة وبشكل فورى، حيث يستطيعون التراسل واللقاء بشكل مرئى، ومشاركة المحتوى وإدارة المهام من خلال متصفّح إنترنت على جهاز كمبيوتر أو من خلال الهاتف الذكى. كما يقدم التطبيق طريقة سهلة وآمنة وفعّالة لتحقيق التعاون عبر الحلول السحابية.

وعبر استخدام تطبيق Avaya Spaces، استطاعت مدارس فى إفريقيا متابعة عملية التعليم بينما الطلاب بأمان، وذلك من خلال التطبيق والاعتماد على صفوف تدريس افتراضية. ويمكن الدخول إلى هذه الصفوف الدراسية بشكل آمن من أى مكان، ومن خلال أى نوع من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. وتم تقديم هذه الفوائد الجمة لكل الطلاب بغض النظر على وضعهم الاقتصادى.

ويقول رئيس فريق التدريب فى قسم الخدمات الرقمية المتقدمة الخاصة بالمؤسسات فى شركة Omdia أدريان هو إن الاستثمار فى التدريب والتعليم هو الطريقة الأفضل لتأمين مستقبل مزدهر فى إفريقيا. انتشار جائحة كوفيد-19 جعل من النضال المتعلق بملفات مختلفة فى إفريقيا أمرا أكثر صعوبة. الاستفادة من تكنولوجيات مثل Avaya Spaces ستساهم بردم الفجوة الحاصلة فى مجالى التدريب والتعليم، والمتعلقة بمستقبل القوى العاملة فى إفريقيا، ما يسمح لهذه المنطقة من العالم بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة.

ويؤكد رئيس شركة أفايا الدولية نضال أبو لطيف أن أزمة كوفيد-19 دفعت مؤسسات التعليم فى كل إفريقيا، كما حول العالم إلى تبنّى وسائل جديدة لتلافى خسارة التقدم المُحقق فى عملية التعلم، خلال النصف الأول من العام الأكاديمى الحالى، مشيرا إلى أنه تم تقديم Avaya Spaces مجانا، لمساعدة آلاف المعلمين والطلاب على متابعة التركيز على عملية التعلم، للمساهمة فى تخفيف القلق المتعلق بخسارة جيل كامل لخدمات التعليم خلال هذه الفترة.

Advertisements