شكرا لقرائتكم خبر عن «Doctor Online» أول تطبيق للعيادات الافتراضية بـ«الفيديو كول» فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم إطلاق تطبيق DoctorOnline الذى يعد الأول من نوعه، حيث يوفر تجربة زيارة العيادات الافتراضية عبر خاصية الفيديو كول للأطباء والمرضى فى مصر.

يقدم التطبيق الجديد تجربة فريدة للعيادات الافتراضية فى مصر من خلال جلسات علاجية للمرضى عبر خاصية الفيديو مع الأطباء فى كافة التخصصات من داخل مصر وجميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العديد من الخصائص فى النسخة المخصصة لاستخدام المرضى والتى تمكنهم من البحث عن الأطبــــاء المتخصصين فى مختلف المجــــالات أو البحث عن طبيب معين.

وبعد عملية البحث تظهر قائمة الأطباء باختصاصاتهم، والتقييم والأوقات المتاحة، ويتمكن المريض من حجز الأوقات المناسبة له عن طريق الدفع عبر بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية، وعند تلقى المريض إشعار بحلول جلسته العلاجية يتم إدخاله للانتظار فى قاعة العيادة الافتراضية وتبدأ الجلسة بين الطبيب والمريض عبر خاصية مكالمات الفيديو، ويضم التطبيق نخبة من أفضل الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والممارسين.

وقال د. محمود عبد الحكيم، مؤسس التطبيق، إنه سيعمل كأول منصة فريدة من نوعها فى توفير جلسات علاجية بين المرضى والأطباء فى مختلف المجالات من خلال تجربة العيادات الافتراضية عبر محادثات الفيديو،

وأضاف أن التطبيق سيساعد الأطباء على نقل ممارساتهم عبر الإنترنت وكذلك سهولة تنظيم أوقات الجلسات والوصول إليها، كما أنه عند بدء وقت الجلسات اليومية سوف يتمكن الطبيب من رؤية الحالات المسجلة وطبيعة كل منها، وبعد انتهاء الجلسات عبر خاصية الفيديو، سوف يتمكن الطبيب من إرسال الوصفات الطبية إليكترونياً للمرضى.

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