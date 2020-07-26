شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوى» تطرح ساعة ذكية بـ«مميزات صحية متطورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك فى مصر عن إطلاق الساعة الذكية الجديدة HUAWEI WATCH GT 2e التى تتميز بـ100 وضع تمرين تتراوح من الرياضات التقليدية إلى أشكال أكثر عصرية من التمارين، وميزة مراقبة تشبع الأكسجين فى الدم (SpO2) حيث تم تصميم الساعة لتقدم معرفة علمية لاستجابة أجسادهم للحياة اليومية، بالإضافة إلى أنها تدعم المراقبة الدقيقة لمعدل ضربات القلب، والتنبيه بمعدل ضربات القلب غير الطبيعية، ومراقبة مستوى ضغط الدم، وميزات مراقبة النوم التى تسمح للمستخدمين بالتعرف على حالتهم الصحية، وإمكانية المتابعة المطولة ببطارية تدوم لمدة أسبوعين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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