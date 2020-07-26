شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزداد ألم حصوات الكلى فى فصل الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي يزداد ألمها في الصيف ويلاحظ الأطباء زيادة في حالات حصوات الكلى عندما يزداد الطقس حرارة، وحصوات الكلى صلبة، وغالبًا ما تكون تشكيلات غير منتظمة الشكل مصنوعة من الأملاح المعدنية والأملاح الحمضية ويمكنهم السفر إلى الحالب ، وهو الأنبوب الذي يربط الكلى والمثانة، ويسبب ألمًا شديدًا في أسفل الظهر وعدم الراحة في الفخذ، في هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة الم حصوات الكلي في الصيف، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

وقال الدكتور سري سيفالينجام، طبيب المسالك البولية بكلايفند كلينيك، إن حصوات الكلى تحدث في الصيف أكثر من شهور الشتاء لكن لماذا؟

حوالي 80 ٪ من حصوات الكلى تعتمد في الغالب على الكالسيوم تظهر الدراسات أن جسمك ينتج كمية أكبر من الكالسيوم في البول في الشتاء ووجود الكثير من الكالسيوم في البول (يسمى فرط كالسيوم البول) يزيد من فرص حصوات الكلى.

وأوضح الدكتور سيفالينجام: "ما نعرفه هو أن هذا الكالسيوم الزائد في البول يمكن أن يتطور في النهاية إلى حصوات في الكلى".

وأضاف"يمكن للنشاط البدني أن يحميك من تطور الحصوات، لذا ، إذا كنت مثل الكثيرين منا، فأنت أقل نشاطًا في الشتاء ، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بحصوات الكلى ثم عندما يأتي الطقس الحار، تؤدي زيادة درجات الحرارة والجفاف إلى زيادة نمو الحصوات التي تشكلت خلال أشهر الشتاء ويمكن أن تتحرك فجأة. "

ووفقًا للمعهد الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، فإن أكثر من 3 ملايين شخص - أو ما يقرب من شخص واحد من كل ثمانية - سيزورون طبيبًا أولًا أو أخصائيًا في المسالك البولية لعلاج حصوات الكلى.

وقال الدكتور سيفالينجام: "تتسبب حصوات الكلى في ألم عند انسداد الحالب، الذي يبلغ عرضه 2 إلى 3 مم فقط ، ثم ينقبض في محاولة لضغط الحجر إلى المثانة وبينما تزيد الكلية الحالبية الضغط والتمدد ، فإن ذلك يخلق عدم راحة وألم شديد في أسفل الظهر أو الفخذ وغالبًا ما يرتبط بالغثيان والقيء."

تختلف حصوات الكلى في الحجم - من صغيرة لكبيرة

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وتؤثر على الرجال والنساء على حد سواء تقريبًا وكلما كانت الحصوة أصغر، زادت احتمالية مرورها عبر المسالك البولية دون علاج طبي.

إذا كانت لديك حصوات في الكلى أثناء الحركة، فقد تعاني أيضًا من البول الدموي والحمى والقشعريرة والغثيان والقيء بالإضافة إلى الرغبة المستمرة في التبول.

اعتمادًا على حجم حصوات الكلى، يمكن لطبيبك تقديم توصيات بشأن ما إذا كان يجب عليك محاولة السماح لها بالمرور بشكل طبيعي أو تقديم الأدوية التي قد تساعد في المرور والسيطرة على الألم.

قد تكون هناك حاجة إلى الجراحة ولحسن الحظ، وهناك العديد من الخيارات اعتمادًا على حجم الحجر وموقعه.

إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى ، فإن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات يمكن أن يساعد، مما يجعل البول أقل حمضية ويقلل من خطر تكون الحصوات كما يجب تجنب الملح أيضًا، لأن هذا يقلل من الكالسيوم في البول.

إذا كان لديك نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، فحاول تقليل هذه الأطعمة واستبدالها ببدائل.

تحدث إلى طبيبك أو أخصائي التغذية حول التغييرات في النظام الغذائي إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بحصوات الكلى.

والشخص المعرض لخطر حصوات الكلى يجب أن يشرب ماء بما يكفي لإنتاج 2.5 لتر على الأقل من البول يوميًا، خاصة خلال فصل الصيف.

شرب الكثير من الماء سيساعد على تخفيف البول وتقليل تكوين البلورات مثل أكسالات الكالسيوم، وهي المادة التي تشكل معظم أنواع حصوات الكلى.