شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يعالج ثقب الأذن "دايث" ألم الصداع النصفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الصداع النصفى شديدة للغاية ربما تكون قد جربت كل شيء للتخلص من الصداع المؤلم - بما في ذلك أدوية تخفيف الألم، والتغييرات في نظامك الغذائي والعلاج بالروائح.. لكن هل سمعت عن أحدث اتجاه عالمي لعلاج الصداع النصفى وهو علاج بثقب الأذن ويسمى "ثقب دايث" أو daith piercing فهل هذا الأمر حقيقة أم مجرد تقليعة جديدة ليس لها أساس علمي، بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.



ثقب دايث

ما هو ثقب دايث في الأذن ؟

ثقب دايث هو ثقب في المكان الذي ينتهي فيه تلال الغضروف داخل أذنك الخارجية، تسمى الحلزون، فوق فتحة قناة الأذن.

يستهدف الوخز بالإبر هذه المنطقة لتخفيف آلام الصداع النصفي لذا فإن النظرية هي أن اختراق هذه النقطة بالأذن يزيل الصداع النصفي بشكل دائم.

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وقال الدكتور إيماد استيمالك، أخصائي الصداع بكلايفند كلينيك، إنه لا يوجد بحث طبي يدعم هذه النظرية، وبعض الناس يؤكدون أن ثقب دايث يخلصهم بالفعل من نوبات الصداع النصفي ، إلا أن ما هو على الأرجح في العمل هو تأثير وهمي مؤقت.

العلاج الوهمي هو علاج غير نشط، مثل حبوب السكر، يحاكي الدواء أو العلاج النشط يحدث تأثير الدواء الوهمي عندما تعتقد أن الدواء الوهمي - سواء كان حبة أو ثقبًا في هذه الحالة - فعال.

في المقابل ، يؤثر الدواء الوهمي على الحالة الطبية - ويمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على إدراك الألم.

وقال الدكتور إستيماليك: "بجانب الدواء الوهمي، لا يوجد دليل علمي أو نتائج تجارب سريرية تدعم ثقب الأذن كحل للصداع النصفي".

وتابع قائلاً: "لا يوجد شيء علمي يدعم مثل هذا الإجراء لعلاج الصداع النصفي..إن تلقي ثقب في تلك المنطقة لن يغير مسار الألم للصداع النصفي".