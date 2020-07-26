شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تطلق تحديًا لمواجهة التحرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت تيك توك، لمقاطع الفيديو القصيرة على مستوى العالم، تحدى #لا_للتحرش الذى يهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية ونشر الوعى بين المستخدمين وتشجيع صناع المحتوى على توحيد الجهود للتصدى لمواجهتها وكسر حاجز الصمت.

حصد هاشتاج #لا_للتحرش أكثر من 11 مليون مشاهدة فى بضعة أيام قليلة، وذلك بمشاركة نخبة من النجوم المؤثرين وصناع المحتوى، بما فى ذلك الفنانة المصرية سمية الخشاب وإخصائية التغذية د. نورهان قنديل اللتين قامتا بتوجيه رسالة للجمهور وشرح المعنى الحقيقى للتحرش بأنواعه وتشجيع الفتيات على عدم الصمت على التحرش وتوصيل أصواتهن للمجتمع.