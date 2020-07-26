شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الزائدة الدودية قد يحدث استجابة لأى عدوى بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية من الأمراض الشائعة التي تحدث بسبب انسداد في الزائدة وهي حالة طبية طارئة تتطلب دائمًا إجراء عملية جراحية في أقرب وقت ممكن لإزالة الزائدة الدودية وتمتد الزائدة التي تشبه الأنبوب البالغ طوله حوالي 10 سم من الأنسجة من الأمعاء الغليظة في الجانب الأيمن السفلي من الجسم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب التهاب الزائدة الدودية واعراضها ، بحسب موقع "webmd".



التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية وأسبابه

أسباب التهاب الزائدة الدودية عديدة وعلى الرغم من أنه يمكن أن يصاب في أي عمر، إلا أن التهاب الزائدة الدودية نادر في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين ومن المرجح أن يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 30 عامًا.

يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما يتم انسداد الزائدة الدودية، غالبًا عن طريق أنبوب أو جسم غريب (شيء ما بداخلك لا يفترض وجوده)، أو السرطان.

قد ينجم الانسداد أيضًا عن العدوى، حيث يمكن أن تنتفخ الزائدة الدودية استجابة لأي عدوى في الجسم.



التهاب الزائدة الدودية

أعراض التهاب الزائدة الدودية

تشمل الأعراض الكلاسيكية لالتهاب الزائدة الدودية ما يلي:

-ألم في أسفل البطن الأيمن أو ألم بالقرب من السرة ينتقل إلى أسفل وعادة ما تكون هذه هي العلامة الأولى.

-فقدان الشهية

-الغثيان والقيء بعد وقت قصير من بدء ألم البطن

- انتفاخ البطن.

-حمى وارتفاع درجة الحرارة.

- لا تستطيع تمرير الغازات.

تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية ما يلي:

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-ألم خفيف أو حاد في أي مكان في الجزء العلوي أو السفلي من البطن أو الظهر أو الطرف الخلفي

-التبول المؤلم أو الصعب

-التقيؤ قبل أن يبدأ ألم بطنك

-تقلصات شديدة

-إمساك أو إسهال بالغازات

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، فاستشر الطبيب على الفور، حيث أن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب مهمان، لا تأكل أو تشرب أو تستخدم أي مسكنات للألم أو مضادات الحموضة أو المسهلات أو وسادات التدفئة.



التهاب الزائدة الدودية

تشخيص التهاب الزائدة الدودية

يمكن أن يكون تشخيص التهاب الزائدة الدودية صعبًا وغالبًا ما تكون الأعراض غير واضحة أو مشابهة لأعراض أمراض أخرى ، بما في ذلك مشاكل في المرارة أو التهاب المثانة أو المسالك البولية ومرض كرون والتهاب المعدة وحصوات الكلى والعدوى المعوية ومشاكل المبيض.

يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في تشخيص التهاب الزائدة الدودية:

-فحص بطنك للبحث عن التهاب

-اختبار البول (البول) لاستبعاد إصابة المسالك البولية

-فحص المستقيم

-فحص الدم لمعرفة ما إذا كان جسمك يحارب العدوى

-الأشعة المقطعية

-الموجات فوق الصوتية