فوائد التوت على صحة الجسم والمناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى التوت على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، حيث يحتوى التوت على "الالياف، فيتامين ج، فيتامين ك،المغنسيوم، الكربوهيدرات"، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد التوت هى:

فوائد التوت على صحة الجسم

1:يحتوى التوت على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض المختلفة.

2:يحتوى التوت على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

3:يحتوى التوت على نسبة عالية من العناصر الغذائية التى تعمل على حماية الجسم من أمراض الشيخوخة والتجاعيد وذلك لاحتوائه على فيتامينات عديدة .

4:يعتبر التوت من الأطعمة الهامة لصحة لصحة الكوليسترول ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والامراض المختلفة.

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5:تناول التوت يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه ، وبذلك فهو مفيد لمرضى الضغط المرتفع.

6:يحتوى التوت على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والحفاظ على تعزيز الدماغ وتنشيط الذاكرة.

7:تناول التوت يعمل على ضبط مستوى سكر الدم والوقاية من الجلطات والغيبوبة والمضاعفات التى يتعرض لها مريض السكر.

8:تناول التوت على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على علاج التهابات المسالك البولية.

9:يحافظ على صحة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الإصابة بالهشاشة والتلف.