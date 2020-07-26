شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اعراض وأسباب الإصابة بمرض فقر الدم الضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم الضخم هو نوع من فقر الدم الذي يسبب خلايا الدم الحمراء الكبيرة بشكل غير عادي مثل الأنواع الأخرى من فقر الدم وهو يعنى خلايا الدم الحمراء تحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من الهيموجلوبين، وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday

والهيموجلوبين هو بروتين يحتوي على الحديد ينقل الأكسجين حول الجسم غالبًا ما يتسبب نقص فيتامين ب -12 أو الفولات في فقر الدم الضخم، لذلك يطلق عليه أحيانًا فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين.

ما هو فقر الدم الضخم؟

يحدث فقر الدم الضخم عندما تكون خلايا الدم الحمراء كبيرة بشكل غير عادي، تم استخدام وحدة تسمى femtoliters (fL) لقياس حجم خلايا الدم. عادة ما تكون خلايا الدم الحمراء بين 80-100 فل.

تعتبر خلايا الدم الحمراء التي يزيد حجمها عن 100 فلور ماكروسيتيك عندما تنمو الخلايا كبيرة جدًا ، يكون عددها أقل مما يجب أن يكون ، وهي تحمل كمية أقل من الهيموجلوبين.

وهذا يعني أن الدم ليس غنيًا بالأكسجين كما ينبغي يمكن أن يسبب انخفاض الأكسجين في الدم مجموعة من الأعراض والمشكلات الصحية.

وأحد أكثر أنواع فقر الدم الضخم شيوعًا هو فقر الدم الضخم الأرومات الضخمة يحدث هذا عندما تنتج خلايا الدم الحمراء الحمض النووي ببطء شديد للانقسام.

اعراض الاصابه بفقر الدم الضخم

ويتطور فقر الدم تدريجيًا لذلك قد لا يلاحظ الشخص أي أعراض حتى يصبح حادًا عندما تظهر الأعراض قد تشمل ضعف، شحوب، إنهاك، احمرار أو تورم اللسان (التهاب اللسان)، إسهال، قلة الشهية، كآبة، ، الالتباس، العقم.

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وفقر الدم الضخم هو نوع واحد فقط من فقر الدم تتشابه أعراض فقر الدم عبر جميع الأنواع ، لذلك من المهم استخدام اختبارات الدم لتشخيص فقر الدم المحدد لدى الشخص.

أسباب الاصابه بفقر الدم الضخم

يحدث فقر الدم الضخم بسبب نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب -12 ، وهو متوفر بكثرة في المنتجات الحيوانية، قد يعاني الشخص من نقص واحد من هذه إذا كان جسمه لا يستطيع امتصاص الفيتامينات بسبب مرض كامن ، أو لأنهم لا يأكلون ما يكفي من الأطعمة مع هذه الفيتامينات.

B-12 وفيرة في المنتجات الحيوانية ، لذلك فإن النباتيين والنباتيين أكثر عرضة لخطر نقص B-12. في بعض الحالات ، قد يتناول الأشخاص ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب -12 ولكنهم غير قادرين على امتصاص الفيتامين بسبب اضطرابات المناعة الذاتية أو السرطان أو إدمان الكحول أو أمراض الأمعاء الالتهابية.

يمكن لنقص حمض الفوليك ، المعروف أحيانًا بنقص فيتامين B-9 ، أن يسبب فقر الدم الضخم تستخدم النساء الحوامل والمرضعات المزيد من حمض الفوليك ولديهن خطر أكبر للإصابة بنقص.

الأشخاص الذين لا يأكلون ما يكفي من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك يمكن أن يصبحوا أيضًا معرضون للنقص يمكن أن تؤدي الأمراض التي تتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص التغذية ، مثل الداء البطني ، إلى نقص حمض الفوليك.