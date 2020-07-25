شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف دور الغرفة في دعم الشركات الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن هناك دورًا مهمًا لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم الشركات الأعضاء وهو دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ خاصة وأن هناك نهضة في برامج التحول الرقمي.
وأضاف «إبراهيم»، خلال لقائه ببرنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات يتمثل في مشاركة الشركات في منظومة التحول الرقمي بمنتجات مصرية الصنع كليًا.
وتابع: «الهدف الأساسي هو تمكين الشركات من الدخول في هذه المبادرات بهدف تشجيع الصادرات المصرية من خلال تكنولوجيا المعلومات وذلك للمساهمة في عمليات التصدير وتقوية الصادرات من خلال إنشاء أسواق مصرية قوية لاستخدام المنتجات المصرية في السوق المحلى وذلك لتصديرها للخارج».
وأشار إلى أن المهمة الأساسية لغرفة غرفة صناعة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر حتى تستطيع النهوض بالصناعة المصرية لكى تكون صناعة قوية للمنافسة في الأسواق العالمية
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