شكرا لقرائتكم خبر عن الوزن الزائد يعرضك للوفاة بكورونا 3 أضعاف أكثر من الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد لهيئة الصحة العامة في إنجلترا "PHE" أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم أكثر من 3 أضعاف احتمالات الوفاة من فيروس كورونا مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بوزن صحي، كما أن أصحاب الوزن الزائد لديهم أيضًا احتمالات أعلى للتنفس الصناعى بمقدار 7 أضعاف، بحسب ما نشرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن الوزن الزائد لا يبدو أنه يزيد من فرص إصابة الناس بكورونا، لكن الدهون الزائدة يمكن أن تؤثر على الجهاز التنفسي ومن المحتمل أن تؤثر على وظائف المناعة.

وقال الخبراء المسئولون عن التقرير إن "كل كيلو جرام" يفقده أصحاب الوزن الزائد سيقلل من خطر دخولهم المستشفى بسبب فيروس كورونا، وتكون زيادة الوزن عندما يكون مؤشر كتلة الجسم فوق الـ 25.

يأتي ذلك بعد أن اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يخسر البريطانيون الوزن هذا الصيف، استعدادًا لموجة ثانية محتملة من Covid-19 في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، تظهر الأدلة أن الجمهور كان يتناول وجبات خفيفة أكثر ورياضة أقل في فترة الإغلاق.

واستعرض التقرير الذي نشر اليوم مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط الوزن الزائد مع نتائج كوفيد 19 الأكثر شدة. وقد تم التكهن بأن حصيلة الوفيات فى بريطانيا - التي تبلغ حاليًا 45700 تقريبًا - يمكن إلقاء اللوم جزئيًا على ارتفاع مستويات السمنة وتعاني بريطانيا من أكبر مشاكل السمنة في أوروبا.

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قالت الدكتورة أليسون تيدستون، كبيرة خبراء التغذية في PHE بإنجلترا: "الدليل الحالي واضح أن زيادة الوزن أو السمنة تعرضك لخطر أكبر من الإصابة بمرض خطير أو الوفاة من Covid-19، وكذلك من العديد من الأمراض الأخرى التى تهدد الحياة.

ويمكن أن يحقق فقدان الوزن فوائد كبيرة للصحة - وقد يساعد أيضًا في الحماية من المخاطر الصحية لـ Covid-19.

ووجدت PHE ارتفاعًا كبيرًا في خطر دخول المستشفى والوفاة من Covid-19 من خلال تجميع البيانات من المملكة المتحدة وبلدان أخرى.

وأظهر أحد التحليلات أنه بالمقارنة مع المرضى الذين يعانون من وزن صحي، فإن المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة جسم يزيد عن 25 كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مرتين مع Covid-19 وكانوا أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات، وأكثر عرضة سبع مرات للحاجة لدعم الجهاز التنفسي.