شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الصحية داخل أماكن الإقامة مع بدء توافد الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأراضى المقدسة أستقبال أفواج الحجيج الذين سيشاركون في موسم الحج الاستثنائى هذا العام حيث تم تحديد مشاركة 10 الاف شخص فقط في المناسك هذا العام نتيجة لتفشى وباء فيروس كورونا، واستقبلت وزارة الحج والعمرة أول الدفعات من حجاج بيت الله الحرام،وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا تمهيدا لبدء تسكينهم بالماكن المخصصة لإقامتهم قبل بدء المناسك خلال الأيام القادمة، ووحدت السلطات السعودية بروتوكولات صحية مشددة داخل أماكن الإقامة ومناطق تواجد الحجيج لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا طبقا لما كشفت عنه قناة euronews التليفزيونية.

الإجراءات الصحية في أماكن إقامة الحجاج هي:

- يجب على الموظفين ارتداء الكمامات أثناء العمل، بما في ذلك العاملين في نقاط الاستقبال وقبل دخول غرف الحجاج.

- يجب على الحجاج لبس الكمامات عند خروجهم من الغرف.‏

- تطهير الأسطح البيئية بشكل دوري مجدول.

- التركيز على الأماكن التي تكثر فيها احتمالية التلامس وخاصة خلال ‏النهارمثل محطة الاستقبال وأماكن الانتظار، وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام، ومساند ‏المقاعد ومفاتيح المصاعد.

- تطهير حقائب الحجاج وتطهير عربة نقل الحقائب بشكل دوري.

- توفير مياه الشرب ومياه زمزم بعبوات مخصصة للأفراد ذات استخدام واحد.

- اقتصار الوجبات على الأغذية المغلفة المعدة مسبقاً.

- توفير مطهرات اليد الكحولية في أي مكان مخصص لتقديم الطعام.

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- التأكيد على العاملين بالمطاعم غسل اليدين بشكل روتيني ومتكرر لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل أثناء فترات العمل.

- استخدام الصحون والأكواب وأدوات الأكل الأخرى ذات الاستخدام الواحد في حال تقديم الطعام.

- تنظيف الأواني بشكل جيد والحرص على تطهيرها بمطهر معتمد وتجفيفها قبل إعادة استخدامها لتقديم الطعام.

- استخدام الأغطية القماشية على الطاولات، مع تغييرها وتنظيفها بعد كل استخدام.

- توفير أدوات الوقاية الشخصية ذات الاستخدام الواحد للعاملين، والتي ينبغي عليهم ارتداؤها، كالكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وكذلك شبكات الشعر واللباس الواقي للجسم.

- تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطاولات وأماكن استلام الطلبات وأماكن الانتظار.