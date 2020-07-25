شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على بدء تجارب المرحلة الثانية والثالثة للقاح أكسفورد بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل معهد أمصال الهند على الموافقة والأذن لإجراء التجارب السريرية البشرية للمرحلة 2/3 من اللقاح المحتمل من جامعة أكسفورد وأسترازينيكا وقد تم الحصول على الموافقة من المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) ، اليوم السبت، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS قدم معهد أمصال الهند طلبه إلى DCGI سعيا للحصول على الموافقة على محاكمات "كوفيشيلد" لقاح أكسفورد المحتمل لكورونا، حيث أن حوالي 1600 مشارك من أكثر من 18 عامًا سيشاركون في الدراسة وستجري دراسة عشوائية عشوائية مراقبة لتحديد سلامة والمناعة للقاح لدى البالغين الهنود الأصحاء.

وقال أدار بوناوالا ، الذي يرأس معهد أمصال الهند أن اللقاح من المحتمل أن يكلف أقل من ألف روبية هندية أو ما يعادل 13 دولار وستبدأ الشركة قريبًا في الإنتاج الضخم للقاح أيضًا.

وظهرت نتائج التجارب الأولية للقاح مؤخرا ونشرت في المجلة الطبية لانسيت وقد أثبت اللقاح فعاليته وآمنه في التجارب الأولية ، مما أعطى الناس الأمل في أن ينتهي جائحة الفيروس التاجي أخيرًا.

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ودخل معهد أمصال الهند في شراكة تصنيع مع استرازينكيا لإنتاج وتوريد مليار جرعة من لقاح COVID-19 الذي تقوم جامعة أكسفورد بتطويره وذلك لدعم الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم

وأعلنت جامعة أكسفورد يوم الإثنين الماضى عن تقدم مرضٍ في اللقاح، مما جعلها واحدة من أبرز اللقاحات بين عشرات المرشحين من اللقاحات التي يتم تطويرها حول العالم.