ظهور أول إعصار في موسم أعاصير الأطلسي

السبت 25 يوليه 2020

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة هانا تحولت، صباح اليوم، إلى أول إعصار في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2020، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة على ساحل ولاية تكساس الأمريكية بعد الظهيرة بالتوقيت المحلي أو في أول المساء.



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وأوضح المركز أن الإعصار يقع على بعد نحو 144 كيلومتراً إلى الشرق والشمال الشرقي من بورت مانسفيلد، ومحمَّل برياح سرعتها القصوى تزيد على 120 كيلومتراً في الساعة.

وأشار المركز، ومقره ميامي، إلى أنه من المتوقع أن يكتسب الإعصار قوة إضافية قبل وصوله إلى اليابسة، لكنه سيضعف سريعاً لدى توغله فيها.