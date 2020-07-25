308 مستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في القريات

المناطق _ القريات

أكدت صحة القريات أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن في القريات بلغ 308 مستفيدين ، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، مضيفةً أن خدمات عيادة تطمن تُقدم من خلال 4 عيادات موزعة جغرافيًّا على محافظة القريات على النحو التالي: (مركز صحي الرفاع، ومركز صحي الحميدية، ومستشفى الحديثة، ومستشفى العيساوية).

يشار إلى أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة