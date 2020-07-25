شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البشر يحورون فيروس كورونا بداخلهم كآلية دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية لعلماء بجامه باث البريطانية عن أن الطفرات التي تحدث في فيروس كورونا قد لا تكون عملية عشوائية ، ولكن بدلاً من ذلك ، يقوم البشر بتحويرها كجزء من آلية الدفاع لتحلل الفيروس، و قد تساعد النتائج في إنتاج لقاح مضاد للفيروس التاجي، ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية قال العلماء الذين يحققون في تطور الفيروس المسبب لـ Covid19 أن طفرته تبدو وكأنها موجهة بواسطة البروتينات البشرية التي تتحلل ، لكن الانتقاء الطبيعي للفيروس يمكّنه من الارتداد يمكن أن تساعد النتائج في تصميم لقاحات ضد الفيروس.

ووفقا للدراسة فأن جميع الكائنات الحية تتحور حيث تولدت على سبيل المثال مع ما بين 10 و 100 طفرة جديدة في الحمض النووي للإنسان عادة ما تكون الطفرة عملية عشوائية بسبب الأخطاء التي تحدث عند نسخ الحمض النووي، وتشير الأبحاث الحديثة التي قام بها باحثون في جامعتي باث وإدنبره إلى أنه في حالة كورونا قد لا تكون الطفرة عملية عشوائية وبدلاً من ذلك يقوم البشر بتحويرها ، كجزء من آلية الدفاع لتدهور الفيروس .

ونظر الفريق إلى أكثر من 15ألف جينوم فيروس من جميع جهود التسلسل حول العالم وحدد أكثر من 6000 طفرةنظروا في مدى تحور كل حرف من الحروف الأربعة التي تشكل الشفرة الوراثية للفيروس (A ، C ، U و G) واكتشفوا أن الفيروس لديه معدل مرتفع جدًا من الطفرات التي تولد بقايا U.

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قال كبير المؤلفين البروفيسور لورانس هيرست ، مدير مركز ميلنر للتطور في جامعة باث: "لقد نظرت إلى الملامح الطفرية للعديد من الكائنات الحية ، وجميعها تظهر نوعًا من التحيز ، لكنني لم أر أبدًا واحدة قوية وغريبة مثل هذا. "

وأشاروا إلى أن هذا هو بصمة الملف الشخصي الطفري لبروتين بشري ، يسمى APOBEC ، يمكن أن يغير الفيروسات، وعلق البروفيسور هيرست قائلاً: "يبدو أن الطفرة ليست عشوائية ، ولكن بدلاً من ذلك نهاجم الفيروس بتحويره".