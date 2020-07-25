صحة ورشاقة

ما تأثير الحيض المبكر فى سن 11 عاما على جسد الفتاة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية لجامعة كوينز لاند أن الحيض المبكر يزيد أعراض انقطاع الطمث مثل التعرق ليلي وتم نشر البحث فى المجلة الدولية لأمراض النساء والولادة، وفقا لتقرير لصحيفة timesnownews الهندية، وقام باحثو كلية الصحة العامة بتحليل البيانات من أكثر من 18ألف امرأة في منتصف العمر في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ، كجزء من نهج دورة الحياة للصحة الإنجابية.

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وقالت الدكتورة هسين فانغ تشونغ من جامعة كوينزلاند إن الدراسة أظهرت أن النساء اللاتي بدأن الحيض في سن 11 عامًا أو أقل يواجهن خطرًا أكبر بنسبة 50 % من التعرض للهبوط المتكرر والعرق الليلي المعروف باسم أعراض الحركية  عند انقطاع الطمث، وقورنت المجموعة بالنساء اللاتي حصلن على الدورة الشهرية الأولى في سن 14 أو أكبر.

وقالت إن الحيض المبكر كان مرتبطًا في السابق بظروف صحية معاكسة في وقت لاحق من الحياة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأوضحت رئيسة مشروع البحث  إن السمنة لعبت دوراً هاماً في النتائج.

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وأكدت أن النساء اللاتي عانين من الحيض المبكر وكانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في منتصف العمر لديهم خطر أكبر مرتين من الهبات الساخنة المتكررة والتعرق الليلي ، مقارنة بالنساء اللواتي مرن بفترة الحيض الأولى البالغة 14 عامًا أو أكثر ، وكان وزنهن طبيعيًا".

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تشجع النساء ذوات الدورة الشهرية المبكرة على المشاركة في برامج تعزيز الصحة ، وخاصةً إدارة الوزن في مرحلة البلوغ.

 

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