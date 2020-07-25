شكرا لقرائتكم خبر عن حقن رجل يبلغ من العمر 30 عاما بأول لقاح هندى لكورونا وجرعة ثانية بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رجل يبلغ من العمر 30 عام الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الهندى المحتمل كوفاكسين المملوك لـBharat Biotech في اول تجارب بشرية عليه كما سيتم إعطاؤه الجرعة الثانية بعد أسبوعين، ووفقا لتقرير لصحيفة time news من المقرر أن يتم حقن أول خمسة متطوعين باللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية البشرية على COVAXIN ، وهو أول لقاح للسكان الأصليين في الهند في معهد عموم الهند للعلوم الطبية حيث ستشمل تجربة المرحلة الأولى 100 شخص سليم.

Covaxin هو أول لقاح أصلي في الهند ضد الفيروس التاجي الجديد. تم إنتاج اللقاح من قبل Bharat Biotech ، الذي حصل على الشريط المعزول للفيروس من المعهد الوطني للفيروسات في ICMR اختار المركز الدولي للأبحاث الطبية 12 معهدًا لإجراء تجارب بشرية على اللقاح في الدولة.

وستشمل تجربة المرحلة الأولى في 100 شخص سليم ، وقال الدكتور سانجاي روي ، أستاذ الطب المجتمعي ، أن فحص مواضيع الدراسة مستمر مشيرا الى أنهم تلقوا تقارير تحقيق لكثير من الناس ، مضيفًا أن التطعيم سيبدأ إذا سارت الأمور على ما يرام في البداية، سيحصل 10 مشاركين على اللقاح وستتم مراجعة تقريرهم من قبل لجنة الأخلاقيات في المعهد من أجل السلامة ، وبعد ذلك سيتم تطعيم بقية المتطوعين.

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