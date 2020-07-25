شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: حقوق الإنسان غير القابلة للمساومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقع تويتر، اليوم السبت، تغريدة تتضمن تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أكد فيها أن حقوق الإنسان غير القابلة للمساومة.

وقال بومبيو: «حقوق الإنسان غير القابلة للمساومة، فهي الأساس الذي بُنيت عليه الولايات المتحدة. إنها حقوق محورية لهويتنا، ولما يهمنا كأميركيين».

​وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد هاجم، يوم أمس الجمعة، ادعاءات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الصين «اشترته»، واصفًا إياها بـ«غير المقبولة».

وجاءت تصريحات بومبيو عن المدير العامة للمنظمة، خلال اجتماع سري، مع مشرعين بريطانيين في لندن، يوم الثلاثاء، بحسب ما أكده النائب عن حزب العمل كريس برايانت للشبكة الأمريكية.