شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أبرز تحاليل الدم فى الفحص الروتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاليل الدم المنتظمة أحد أهم الطرق لتتبع حالتك الصحية العامة، ويمكن أن تتيح لك هذه التحاليل على فترات روتينية رؤية الطريقة التى يتغير بها جسمك بمرور الوقت ويمكنك من اتخاذ قرارات بشأن صحتك، ومن خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز التحاليل التى تحتاجها فى الفحص الروتينى وأهمية إجراء هذا الفحص السنوى، بحسب ما نشر موقع "Health line".

كم مرة يجب أن إجراء فحص روتيني في الدم؟

يوصى الطبيب عادةً بإجراء فحص روتينى للدم مرة واحدة على الأقل سنويًا، لكن هناك العديد من الأسباب الرئيسية التى قد تجعلك ترغب في إجراء اختبارات الدم أكثر من مجرد الفحص الروتيني مرة كل عام:

- تعانى من أعراض غير عادية ومستمرة يمكن أن يشمل ذلك أى شىء من التعب إلى زيادة الوزن غير الطبيعية إلى الألم الجديد.

- تريد تحسين صحتك يمكن أن تسمح لك معرفة مستويات مكونات الدم المختلفة، مثل HDL و LDL cholesterol ، بتعديل نظامك الغذائى أو خطة اللياقة لتقليل العادات غير الصحية ويمكن أن يزيد ذلك أيضًا من العناصر الغذائية التى تضعها فى جسمك.

- تريد تقليل خطر الإصابة بمرض أو مضاعفات يمكن لفحوصات الدم المنتظمة أن تلتقط العلامات التحذيرية لأى مرض مبكرًا تقريبًا يمكن تشخيص العديد من أمراض القلب والرئة والكلى باستخدام اختبارات الدم.

- تحدث إلى طبيبك أولاً إذا كنت ترغب فى الحصول على اختبارات معينة أكثر من مرة فى السنة.

أبرز تحاليل الدم الروتينية الشائعة

بعض الاختبارات الروتينية الأكثر شيوعًا هى:

- تعداد الدم الكامل (CBC)

- لوحة معدل الأيض (التمثيل الغذائى الأساسى)

- لوحة الغدة الدرقية

- اختبارات المغذيات لمستويات المغذيات الحيوية ، مثل الحديد أو فيتامينات ب

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بعض الاختبارات الأخرى التي قد ترغب فيها تشمل:

- علامات الإنزيم إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالسرطان أو حالات أخرى مثل تليف الكبد أو السكتة الدماغية أو مرض الاضطرابات الهضمية

- اختبارات الأمراض المنقولة جنسيًا (STD)

لماذا تتطلب بعض اختبارات الدم الصيام؟

يحتوى كل شىء تأكله وتشربه على الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى التى يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات الدم أو انخفاضها مؤقتًا.

يساعد الصيام لمدة 8-12 ساعة على ضمان خلو نتائج اختبارات الدم من هذه المتغيرات، مما يجعل نتائج الاختبار دقيقة قدر الإمكان.

تتضمن بعض الاختبارات الشائعة التي قد تتطلب الصيام ما يلي:

- اختبارات الكوليسترول

- اختبارات سكر الدم

- اختبارات وظائف الكبد

- اختبارات وظائف الكلى

- لوحة التمثيل الغذائى الأساسية

- اختبارات الجلوكوز