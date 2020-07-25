تفسير منامات الحامل في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - يأتي عيد الأضحى، وهو يحمل ما بجعبته من خير وفرح، ومشاركة في التقاليد والعادات بعضها دينية وبعضها اجتماعية تفرد بها كل بلد، وهو عندما يمر على الحامل، فهي إما مفعمة بالنشاط أو متعبة يصيبها القلق، فتكثر عليها الأحلام، التي خص لها مفسر الأحلام النابلسي، حيزاً في كتابه، وقد جمعنا بعد التفاسير التي تخص الحامل في العيد تصميم - حسام حمد Advertisements

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