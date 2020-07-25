 علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية سريعة المفعول 

يمكن علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية بعد استشارة الطبيب الاختصاصي. وفي هذه الحالة ينصح بالاعتماد على بعض المكونات المنزلية وعلى بعض الوصفات سهلة التحضير، علماً ان هذه المشكلة شائعة جداً في العالم حيث يعاني منها ملايين الاشخاص. وهي تنتج عن ارتداد حمض المعدة الى المريء بسبب ضعف الصمام الفاصل بينهما وخصوصاً بعد تناول الاطعمة الدسمة والجاهزة. وهذه ابرز الوصفات التي تساعد على علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية.

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وصفات لعلاج حموضة المعدة



قبل علاج حموضة المعدة بالطرق الطبيعية من الضروري الحرص على التخلي عن العادات السيئة مثل تناول الاطعمة الدسمة. كما يجب التعرف على المكونات التي تعمل على امتصاصها والحد من الشعور بالانزعاج.



1 الحليب



في حال المعاناة من هذه المشكلة ينصح بتناول كوب من الحليب البارد بعد الانتهاء من الوجبات الاساسية وخصوصاً اذا كانت تحتوي على مكونات تسبب الحرقة.



2 البقدونس



عند الشعور بأعراض ارتداد الحمض المعدي الى المريء من المفيد مضغ بضعة اوراق من البقدونس المغسول والطازج. كما ينصح بإضافته الى بعض الاطباق والسلطات وانواع الحساء.



3 بيكربونات الصودا



يتمتع هذا المكون بخصائص فعالة تساعد على امتصاص كمية الحمض الزائدة التي يمكن ان ترجع الى المريء بعد تناول الطعام. وللاستفادة منها يجب تذويب القليل من البيكربونات في كوب من الماء وتناول المزيج في الصباح قبل حلول موعد الفطور. كما يمكن تكرار الوصفة نفسها في المساء قبل تناول وجبة العشاء. اما في حال لم تساعد هذه الطريقة على حل المشكلة فمن الافضل استشارة الطبيب الاختصاصي الذي قد يصف تناول الادوية الفعالة.

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4 اوراق النعناع



لا يساهم مضغ هذه الاوراق في علاج حموضة المعدة بطريقة طبيعية فقط، بل انه يمنح رائحة نفس منعشة ايضاً. ولهذا من المهم فعل هذا يومياً بعد تناول الوجبات.



5 الفواكه



يمكن بعض انواع الفواكه ان تشكل علاجاً وان كان موقتاً لمشكلة حرقة المعدة. ففي حال الشعور بالاعراض المزعجة من المهم تناول حبة موز او بضع قطع من البطيخ.



6 المكسرات



من المفيد دائماً تناول قبضة من المكسرات النيئة وغيرالمملحة وغير المطهوة بالزيت يومياً. فهذا يساعد على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات. كما انه يساهم في الحد من ارتداد حمض المعدة الى المريء ومن الشعور بالحريق.



7 عصير البصل



قد تبدو هذه الوصفة صعبة التطبيق خصوصاً بسبب عدم قدرة الكثير من الاشخاص على تحمل رائحة البصل ومذاقه. ورغم هذا فإن فعاليتها في القضاء على مشكلة الحموضة تستحق المحاولة. اذاً ينصح بتناول ملعقة طعام من هذا العصير يومياً وخصوصاً بعد تناول وجبة الغداء.



8 خلاصة اليانسون



يمكن الاعتماد عليها ايضاً كحل سريع لهذه المشكلة. ومن اجل تحضيرها يوضع كوب من الماء على النار حتى يغلي. تضاف اليه قبضة صغيرة من بذور اليانسون ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 3 دقائق. ينزع عن النار وتصفى الخلاصة وتترك لتبرد قليلاً قبل شربها. ويمكن اضافة ملعقة صغيرة من العسل اليها.



9 شراب جوز الهند



يعتبر هذا الشراب ايضاً مفيداً جداً في ما يتعلق بعلاج حموضة المعدة بطرق طبيعية. ولهذا يجب تناول القليل منه من اجل اعادة تنظيم افراز المعدة للحمض المسبب للحرقة المزعجة. والافضل دائماً استشارة الطبيب الاختصاصي عند مواجهة هذه المشكلة وخصوصاً في حال عدم القدرة على علاجها منزلياً.



