شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بمجلة cell: الطحالب البحرية تتفوق على دواء ريمديسيفير فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث علمي جديد أن مستخلص الأعشاب البحرية يتفوق على عقار ريمديسيفير remdesivir في حجب فيروس كورونا، وذلك في اختبار الفعالية المضادة للفيروسات ضد فيروس كورونا، ووجد العلماء أن مادة الهيبارين، وهي أحد مكونات الطحالب البحرية قد تساعد في تثبيط عدوى فيروس كورونا في الخلايا، بحسب ما ذكر موقع sciencedaily.

ونُشر البحث أمس في مجلة Cell Discovery، وقام به باحثون أمريكيون في مركز التكنولوجيا الحيوية والدراسات المتعددة التخصصات (CBIS) بمعهد معهد رينسيلار للعلوم التطبيقية بنيويورك حيث اقترح العلماء استراتيجية خداع لفيروس كورونا لمنعه من اقتحام الخلايا البشرية.

ويلتصق بروتين السنبلة على سطح فيروس كورونا على مستقبلات ACE-2، وهو جزيء على سطح الخلايا البشرية بمجرد تأمينه، يقوم الفيروس بإدخال مادته الوراثية في الخلية، واختطاف الجهاز الخلوي لإنتاج فيروسات متماثلة.

ولكن يمكن إقناع الفيروس بنفس السهولة بالالتصاق بجزيء آخر يوفر نفس التركيبة وسيتم محاصرة الفيروس ويتحلل بشكل طبيعي في نهاية المطاف.

وأظهر بحث سابق أن تقنية الخداع هذه تعمل على اصطياد الفيروسات الأخرى، بما في ذلك حمى الضنك وزيكا والأنفلونزا أ.

قال جوناثان دورديك، كبير الباحثين وأستاذ الهندسة الكيميائية والبيولوجية في معهد رينسيلار للفنون التطبيقية: "نحن نتعلم كيفية منع العدوى الفيروسية، وهذه معرفة سنحتاجها إذا أردنا مواجهة الأوبئة بسرعة".

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وأضاف"الحقيقة هي أنه ليس لدينا مضادات للفيروسات فعالة لحماية أنفسنا من الأوبئة في المستقبل، سنحتاج إلى ترسانة من الأساليب التي تمكننا من التكيف بسرعة مع الفيروسات الناشئة".

تختبر ورقة Cell Discovery النشاط المضاد للفيروسات في ثلاثة أنواع مختلفة من الهيبارين (الهيبارين ، الهيبارين ثلاثي الكبريت، والهيبارين منخفض الوزن الجزيئي غير المضاد للتخثر) واثنين من الفوكويدان (RPI-27 و RPI-28) المستخرجة من الأعشاب البحرية.

جميع المركبات الخمسة هي سلاسل طويلة من جزيئات السكر المعروفة باسم السكريات الكبريتية، وهي صيغة هيكلية اقترحتها نتائج دراسة نشرت في وقت سابق من هذا الشهر في Antiviral Research على أنها طريقة خداع فعال للفيروس.

وأجرى الباحثون دراسة استجابة للجرعة تعرف باسم EC50 - اختزال للتركيز الفعال للمركب الذي يمنع 50 ٪ من العدوى الفيروسية - مع كل من المركبات الخمسة على خلايا الثدييات وقارنوها بتأثير دواء ريمديسيفير فتفوق الهيبارين على عقار ريمديسيفير.

وقال روبرت لينهاردت، أستاذ الكيمياء وعلم الأحياء الكيميائي في رينسلار: "ما يهمنا هو طريقة جديدة للعدوى.. إن التفكير الحالي هو أن عدوى COVID-19 تبدأ في الأنف، ويمكن أن تكون أي من هاتين المادتين أساسًا لرش الأنف.. إذا كنت تستطيع ببساطة علاج العدوى مبكرًا ، أو حتى العلاج قبل الإصابة بالعدوى ، يمكنك عمل طريقة لحجبها قبل أن تدخل الجسم ".

وأضاف دوردك أن المركبات من الأعشاب البحرية "يمكن أن تكون بمثابة أساس لعلاج عن طريق الفم لمعالجة العدوى المعدية المعوية المحتملة".