شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % من مصابى كورونا لايتعافون بعد 3 أسابيع والعدوى قد تسبب مرضاً طويلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" أمس الجمعة أنه حتى المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة لفيروس كورونا قد يصابون بأمراض مزمنة مرتبطة بالفيروس، وأن 20 % من مرضى كورونا الأصحاء والشباب لم يتعافوا بعد فترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع وأن العدوى قد تسبب مرضًا طويلًا.

وبحسب موقع إنسايدر فقد أجرى مركز السيطرة على الأمراض مسحًا لأكثر من 270 من البالغين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا بين 15 أبريل و 25 يونيو ولكنهم لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.

وقال أكثر من ثلث هؤلاء المرضى إنهم لم يعودوا إلى حالتهم الصحية المعتادة بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من فحصهم.

وكتب باحثو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "يمكن أن تؤدي أعراض كوفيد 19 الخفيفة إلى مرض طويل الأمد وأعراض مستمرة، حتى عند الشباب والأشخاص الذين لا يعانون من حالات طبية كامنة مزمنة أو قليلة".

وفي بداية الوباء، اقترحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن أعراض الفيروس التاجي البسيطة يتم حلها عادةً خلال 14 يومًا لكن في الآونة الأخيرة، كشفت CDC بأن الفيروس قد يترك الأشخاص يعانون من أعراض طويلة الأمد.

وقال جاي بتلر، نائب مدير الأمراض المعدية بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها،: "نسمع تقارير عن الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق المستمر وضيق التنفس..وإلى متى سيستمر هذا".

وأشار تقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الجديد إلى أن المرض طويل الأمد أكثر شيوعًا بكثير مما كان يعتقده العلماء وخبراء الصحة العامة.

Advertisements

وكتب الباحثون "حتى بين البالغين الذين يعانون من أعراض تم اختبارهم في العيادات الخارجية، فقد يستغرق الأمر عدة أسابيع لحل الأعراض والعودة إلى الصحة المعتادة".

قد تستمر أعراض مثل التعب لفترة أطول من غيرها

قال الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي في محادثة مع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج إن الأمر قد يستغرق "أشهر إلى سنة أو أكثر" لمعرفة ما إذا كانت أعراض COVID-19 المتبقية لدى الشباب يمكن أن تكون أمراض مزمنة.

ومع ذلك، أشار تقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن بعض الأعراض تظهر لفترة أطول من غيرها.

وقال معظم المستجيبين الذين أصيبوا بحمى أو قشعريرة إن الأعراض تم حلها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لكن 43 ٪ من المرضى الذين أبلغوا عن سعال و 29 ٪ من المرضى الذين أبلغوا عن ضيق في التنفس قالوا إن الأعراض لم تختف خلال هذا الإطار الزمني.

و قال 35 ٪ آخرين من المرضى الذين يعانون من الإرهاق أن الأعراض استمرت لفترة أطول من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أيضًا.

أخبر فوسي زوكربيرج أن بعض المرضى قد يكون لديهم "متلازمات ما بعد العدوى" التي تشبه متلازمة التعب المزمن، والتي غالبًا ما تتميز بضعف إدراكي وألم عضلي ونقص موهن في الطاقة.

وفي يونيو ، حذر الأطباء في المملكة المتحدة أيضًا من متلازمات ما بعد الفيروس بين مرضى الفيروس التاجي.