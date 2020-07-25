شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من خطورة ارتداء الأطفال الكمامة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقنعة الوجه أصبحت في المملكة المتحدة ولكن الصحة العامة في إنجلترا لديها تحذير واضح للآباء من ارتداء الكمامات للأطفال خاصة الرضع حيث أصدرت تحذيراً خطيراً للآباء الذين يفكرون في شراء واحدة للأطفال الصغار جداً والرضع وفقا لتقرير لموقع DAILY STAR وحذرت هيئة الصحه العامة البريطانية من عدم عدم ألا يرتدي الأطفال دون سن الثالثة أغطية الوجه ، لأنهم قد يتسببون في الاختناق، وأوضحت الهيئة أن الأطفال دون سن 11 عامًا لا يحتاجون إلى ارتداء قناع أو غطاء، هذا ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية معينة ، مما يجعلهم معفيين.

ووفقا للتقرير في الأيام الأخيرة رصد الخبراء أطفالًا يرتدون أقنعة الوجه ، مع أغطية من القماش مثبت عليها دمى، وهو ما يمثل خطورة بالغه على الأطفال ويعرضهم للإختناق وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، كما حذرت هيئة الصحة العامة من بيع الكمامات الخاصة بالأطفال الصغار والرضع.

ونقلوا عن مؤسسة Lullaby Trust ، التي ترفع الوعي بمتلازمة موت الرضع المفاجئ والتي قالت: "نحن لسنا على علم بأي نصيحة للأطفال بارتداء الأقنعة ، سواء كانوا مصابين أم لا وحذروا من أنه في سن الثالثة لا ينصح بالتأكيد بالنسبة لهم بارتداء قناع أو غطاء.

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من جانب آخر ذكر تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم السبت، إن من يعانون من السمنة أو الزيادة في الوزن معرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد في حالة إصابتهم بمرض كوفيد-19.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد بمعالجة مشكلة السمنة، وتخلص هو نفسه من بعض الكيلوجرامات منذ أن دخل العناية المركزة إثر إصابته بكوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.