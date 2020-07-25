شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح هندى لكورونا يثبت نجاحه فى تجارب على الفئران والتجارب البشرية نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة التكنولوجيا الحيوية الهندية أنها قدمت تمويلًا أوليًا لتطوير مرشح GENovaلقاح المضخم القائم على mRNA لـ فيروس كورونا، ومن المرجح أن يتم إجراء التجارب قبل نهاية العام، بعد أن أثبت اللقاح السلامة ونشاط للجسم المضاد فى القوارض ونماذج الرئيسيات غير البشرية، وفقا لتقرير لصحيفة time news.

ووفقا للتقرير تعمل الشركة بقوة لضمان أول حقن بشرية بحلول نهاية العام، رهنا بالموافقات التنظيمية الهندية، خاصة بعد إنشاء أول منصة تصنيع لقاح mRNA من نوعها فى الهند وتوفير تمويلًا أوليًا لتطوير اللقاح الجديد لكوفيد 19.

ووفقا لبيان الشركة تضمن تنقيه اللقاح القائم عليها "منصة mRNA ذاتية التكرار" والتى تضمن انخفاض جرعة الحقن وإطلاق مستضد مستدام لفترة أطول.

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المرشح الجديد للقاح HGCO19 ، لديه كل الترسانة اللازمة لتوجيه الخلايا المضيفة لتصنيع بروتين ارتفاع مستضد الفيروس، الذي أفاد بأنه يتفاعل مع مستقبلات الخلايا المضيفة، ويدعمه جزيئات النانو غير العضوية الدهنية.

وقال البيان "كانت استجابة الجسم المضاد لتحييد اللقاح فى الفئران والرئيسات غير البشرية قابلة للمقارنة مع الأمصال من مرضى النقاهة من فيروس كورونا ، أعلى من الموصى به من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتحييد الأجسام المضادة، حيث من المرجح أن يخضع اللقاح للتجارب قبل نهاية العام.

وقال رينو سواروب رئيس مجلس أبحاث صناعة التكنولوجيا الحيوية إن الأمراض المنبثقة عن مسببات الأمراض غير المعروفة والجديدة تتطلب أفكارًا جديدة للتخفيف الفعال.

وتستخدم منصة جينوفا m-RNA التقدم في أنظمة لقاح الحمض النووي وأنظمة توصيله، وقد أظهر مرشح اللقاح الذي يستخدم تقنية النانو أن يكون فعالاً في النماذج الحيوانية مع نوع القدرات التي تمتلكها جينوفا ويترقب العلماء نتائجة في التجارب البشرية.