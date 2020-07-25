سر نسف الدهون برجيم التمر والقهوة العربية السريع 

من المعروف انه يمكن التمر ان يشكل جزءًا من برنامج سريع لنسف الدهون والتخلص من الوزن الزائد. ويمكن تناوله في اطار نظام غذائي صحي يهدف الى استعادة الرشاقة. ولهذا من المفيد مثلاً اختبار تجربة رجيم التمر والزبادي المعروف. كما ينصح باللجوء الى حمية التمر والقهوة العربية الفعال. فهو يساعد الجسم على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه كما يزوده ببعض المغذيات التي يحتاج اليها ليقوم بوظائفه بطريقة سليمة.



من الممكن نسف الدهون بالاعتماد على هذا الرجيم لمدة قصيرة منعاً لحدوث اي نقص في المغذيات الاساسية. وهو يمد الجسم بالكثير من الفوائد.

- يوفر المعادن والفيتامينات ومضادات الاكسدة الضرورية لتخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

- يحفز عملية الايض ويعمل على تصحيح اي خلل قد تتعرض له.



- يساهم في تسريع عملية حرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتجمع في مناطق البطن والارداف والخاصرتين والذراعين.

- يساهم في تعديل الشهية ويحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- لكن الافضل استشارة الطبيبة او اختصاصية التغذية قبل اتباع هذا النظام الغذائي او اي حمية تهدف الى خسارة الوزن.

كيفية تطبيق رجيم التمر والقهوة



يعتبر برنامج هذا الرجيم من الاكثرسهولة وسرعة. لكن من اجل بلوغ هدف الرشاقة من خلاله من الضروري الالتزام ببعض التعليمات.

- الافضل ان تكون حبوب البن التي يتم استخدامها من اجل تطبيق هذا البرنامج طبيعية اي طازجة وغير محمصة.

- يجب تناول قبضة من 5 الى 6 حبات من هذه الحبات قبل حلول موعد الفطور.

- يسمح بتناول كل انواع الطعام شرط ان تحتوي على مكونات صحية وان تخلو من الدهون الضارة والسكريات.



- يجب استبدال القهوة العادية بوصفة القهوة والتمر.

- يفضل تطبيق هذه التعليمات لمدة 7 ايام فقط وهذا يسمح بخسارة ما لا يقل عن 3 الى 5 كيلوغرامات.

- بعد انتهاء مدة الرجيم ينصح باتباع نظام غذائي صحي وبالنوم لعدد ساعات لا تقل عن 7 الى 8 يومياً. ومن الضروري شرب كمية كافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية مثل المشي بشكل منتظم اي ما لا يقل عن 3 مرات اسبوعياً.

اقرئي أيضاً: رجيم التمر واللبن في ٣ أيام أو أسبوع

طريقة اعداد القهوة العربية السريعة

Advertisements

يعتبر تناول القهوة العربية من اساسيات هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة الوزن. ولهذا من الضروري تعلم طريقة صنعها وهي سهلة جداً.

المقادير



كمية مناسبة من البن اامطحون الطازج

كمية مناسبة لها من الماء

حبوب هال

يمكن اضافة رشة صغيرة من بودرة القرنفل او الزنجبيل ومن الزعفران.

الخطوات



1 يوضع الماء على النار وعندما يبدأ بالغليان تضاف اليه بودرة القهوة ويتم التحريك والتقليب على نار هادئة لمدة دقيقتين الى 4 دقائق.

2 قبل نزع القهوة عن النار يضاف الهال والقرنفل او الزنجبيل والزعفران.

3 يتم تحريك المزيج وتقليبه مجدداً حتى تذوب كل المكونات جيداً.



4 تنزع القهوة عن النار وتسكب في كوب ويتم تناولها مع ثلاث حبات تمر. وينصح بفعل هذا في الفترة الفاصلة بين وجبتي الغداء والعشاء. فهذا يساعد على الحد من الشعور بالجوع خلال المساء، ما يعني انه يمنع الرغبة في تناول الطعام ويساعد على خسارة الوزن ونحت الدهون التي تتجمع في مختلف مناطق الجسم. وبعد الانتهاء منه من الممكن اضافة القهوة العربية والتمر الى اي رجيم غذائي صحي خال من المواد الضارة.





