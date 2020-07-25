"صحة إنجلترا" تحذر: السمنة تزيد خطر الوفاة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، السبت، أن من يعانون من السمنة أو الزيادة في الوزن معرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد في حالة إصابتهم بمرض "كوفيد-19".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد بمعالجة مشكلة السمنة، وتخلص هو نفسه من بعض الكيلوجرامات منذ أن دخل العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد بينهم خطر الوفاة بـ"كوفيد-19" بنسبة 40%، بينما زادت النسبة إلى 90% بين من يرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم عن 40.

ويُصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة أجسامهم عن 30 على أنهم مصابون بالسمنة.

وأوضحت هيئة الصحة العامة إن 63% تقريباً من البالغين في إنجلترا يعانون من زيادة في الوزن أو من السمنة.

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وقالت أليسون تدستون، كبيرة خبراء التغذية بهيئة الصحة العامة: "الدليل الحالي يبين بوضوح أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد خطر الإصابة باعتلال خطير أو الوفاة بسبب كورونا أو العديد من الأمراض الأخرى المهددة للحياة".

وقال جونسون، الجمعة، إنه يجب على الناس إنقاص وزنهم، وأشارت تقارير إلى احتمال فرض قيود هذا الأسبوع على الإعلان عن الأطعمة غير الصحية.

وأكدت سوزان جيب، أستاذة الأنظمة الغذائية وصحة السكان في جامعة أكسفورد سعادتها بأن ترى جونسون يقر بمدى أزمة الصحة العامة التي تواجهها بريطانيا فيما يتعلق بمسألة السمنة.

وقالت جيب التي راجعت تقرير هيئة الصحة العامة للصحفيين: "لقد برز هذا الأمر بسبب (كوفيد-19) هذه مسألة نعرفها منذ فترة لكنها لم تصل قط إلى صدارة قائمة أولويات عمل الحكومة".