شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: أدوية خفض ضغط الدم لا تزيد من خطر الإصابة بـ COVID-19 والوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة جديدة في الفئران أن فئة من الأدوية مستخدمة على نطاق واسع لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الكلى والسكري، لا تزيد من خطر الإصابة بمرض شديد وربما مميت من عدوى COVID-19 ، كما كان يُخشى سابقًا.

وكانت قد أثيرت مخاوف من المجتمع الطبي في جميع أنحاء العالم فى وقت سابق، من أن الأدوية الخاصة بضغط الدم - مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARB) - ربما تسببت في زيادة المستقبلات الخاصة بعدوى فيروس كورونا ، مما قد يزيد من خطر هذه العدوى وشدتها.

لكن النتائج الجديدة كشفت عن انخفاض وليس زيادة ، في ACE2 في أغشية الكلى لدى الفئران ولا تغيير في أغشية الرئة، وتدعم الدراسة سلامة هذه الأدوية في مواجهة جائحة COVID-19.

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أدوية خفض ضغط الدم

قال دانييل باتل ، إيرل ، ديل غريكو ، أستاذ ليفين في كلية الطب بجامعة نورثويسترن فاينبرج للطب الأمريكية ، "تدعم هذه الدراسة مفهوم أنه لا يوجد خطر متزايد لعدوى COVID-19 باستخدام أدوية خفض ضغط الدم، وفقا للدراسة المنشورة فى مجلة "the American Society of Nephrology.

".

مثبطات ACE و ARBs هي فئة من الأدوية تسمى حاصرات RAS. هذه الأدوية ، بآليات مختلفة ، تمنع العوامل التي تسبب تضيق الأوعية الدموية واحتباس السوائل من الكليتين ، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، كما تساعد الأدوية الأوعية الدموية على الاسترخاء وتوسيع وتقليل احتباس السوائل ، وكلاهما يخفض ضغط الدم.