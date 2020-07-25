صحة ورشاقة

ضعف من السمع من أعراض الإصابة بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

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فقد كشفت دراسة علمية حديثة أن ضعف السمع قد يكون عارضاً نادراً للإصابة بكورونا، مشيرة إلى أنه يصيب الأذن وعظم الخشاء في الجمجمة خلف الأذن مباشرة.

كما أشار باحثون في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز إلى أنهم وجدوا كميات هائلة من الفيروس في الأذن الوسطى وعظم الخشاء لثلاثة مرضى توفوا بسبب ، هم رجل وسيدة في الستينات من العمر، وسيدة أخرى في الثمانينات من عمرها، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الباحثون إن نتائج دراستهم، التي نُشرت في مجلة “جاما” العلمية، تمهد الطريق لرصد الفيروس لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض عن طريق فحص الأذن.

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يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط كورونا بعدوى الأذن أو مشكلات الأذن

ففي أبريل الماضي، أكدت إحدى الدراسات أن الفيروس قد يتسبب في التهاب الأذن الوسطى الحاد لدى البالغين، وهو نوع من عدوى الأذن، حيث تصبح المنطقة خلف طبلة الأذن ملتهبة ومصابة.

كما وجدت دراسة أخرى أُجريت على 20 مريضاً بكورونا أن قدرات السمع لديهم ساءت بشكل كبير بعد إصابتهم بالعدوى، رغم أنهم لم يكن لديهم أي تاريخ سابق خاص بأمراض الأذن.

وعُرف عن الفيروس تسببه في فقدان حاستي الشم والتذوق لدى الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى عدد من الأعراض الأخرى أشهرها السعال والحمى والتعب وأوجاع الجسم والصداع والتهاب الحلق وضيق التنفس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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