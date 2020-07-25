صحة ورشاقة

كيفية التعرف على مشاكل القلب من لون الساقين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 يوليه 2020

قد تشير بعض العلامات في الساقين إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية.

 

قد يشير اللون الأرجواني أو المزرق على جلد الساقين إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب ويسبق النوبة القلبية.

 

لاحظ الأطباء هذا الأمر، وربطوا بين انتهاك نظام الدورة الدموية والعلامات الخارجية التي يمكن رؤيتها على الساقين، حسب موقع "ميديك فوروم".

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نصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز القلبي الوعائي بفحص أرجلهم بعناية كل ليلة.

 

بالإضافة إلى ذلك، قد يشير ظهور التجاعيد على الجلد والوذمة المحيطية إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة.

 

لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يوصي الأطباء بتناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط البدني الكافي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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