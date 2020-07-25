أضرار كتم العطس.. خطر يهدد الحياة

عادة يصاب الإنسان بنوبات من العطس المتكررة، ويكون هذا نتيجة عديد من الأسباب المختلفة، منها المهيجات التي تثير الأغشية المخاطية بالأنف والحلق، مثل حبوب اللقاح والعطور القوية.

ويحدث العطس عادة كرد فعل طبيعي من الجسم للتخلص من الميكروبات والفيروسات والمهيجات التي تصيب تجويف الأنف.

من خلال السطور التالية نتعرف على أسباب العطس وتأثيره على صحة القلب والحامل، وأضرار كتم العطس على الصحة.





أسباب نوبات العطس:

التعرض إلى مسببات الحساسية ومنها حبوب اللقاح التي تعمل على تهيج الأنف، ما يعرض الإنسان إلى نوبات من العطس.

الحساسية تجاه العطور القوية، التي تتسبب في حدوث العطس بشكل متكرر.

الإصابة بالالتهابات في الجيوب الأنفية ووجود مخاط بها.

تناول بعض أنواع الأدوية التي تتسبب في حدوث الحساسية.

الإصابة بورم في البطانة الداخلية للأنف ما يسبب العطس المتكرر.

التعرض للتلوث مثل الدخان أو الأتربة، ما يعمل على تهيج الجيوب الأنفية.

استنشاق أدوية الكورتيكوستيرويدات من خلال رذاذ الأنف.

قد يكون العطس بسبب الأعراض الانسحابية للمخدرات.





أضرار كتم العطس على الصحة:

التمزق في الحلق:

عند كتم العطس يصاب الجزء الخلفي من الحلق بالتمزق، ما يتسبب في الشعور بالألم الشديد بالحلق مع الصعوبة في البلع.

التأثير على الدماغ:

كتم العطس يؤثر على الدماغ، ما قد يعرضها إلى الإصابة بالنزيف بالمخ نتيجة تمدد الأوعية الدموية بالدماغ، وقد يهدد حياة الإنسان، ولهذا يجب الحرص على عدم كتم العطس نهائيا.

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التأثير على الأذن:

إن العطس يساعد على تنظيف الأنف من البكتيريا، وعند كتم العطس قد يؤدي إلى عبور الهواء المضغوط إلى الأذن مما يتسبب في انتقال البكتيريا عبر الممرات الأنفية إلى الأذن الوسطى ما يعرضها إلى الإصابة بالعدوى.

كما أن هذا الهواء المضغوط من الممكن أن يؤدي إلى تمزق طبلة الأذن ما يتطلب إجراء عملية جراحية.

التأثير على العين:

أشار موقع health line إلى أن كتم العطس من الممكن أن يؤثر على الأوعية الدموية في العين والأنف من خلال الضغط عليها في الممرات الأنفية، وقد يؤدي إلى انفجارها ما يتسبب في أعراض ظاهرية مثل أحمرار العين، وذكر الموقع أن هذا يحدث نادرا.





تأثير العطس على القلب:

على عكس ما يعتقد البعض أن العطس يؤثر بشكل كبير على صحة القلب، فإن ذلك ليس له أساس من الصحة.

وذكر الموقع الرسمي للجمعية الأمريكية لأمراض القلب أن العطس لا يؤدي إلى توقف عضلة القلب للإنسان كما هو شائع، ولكن العطس يؤدي إلى الضغط على منطقة الصدر وتغير في تدفق الدم، ما يؤدي إلى الشعور بعد العطس مباشرة بنبض في القلب أقوى من المعتاد ولكنه غير ضار.

تأثير العطس على الحامل:

لا يُشكل العطس خطرا على صحة الحامل حيث ذكر موقع medical news today أن الإمساك عن العطس هو الذي من الممكن أن يتسبب في انتقال ضغط الهواء من فتحات الأنف إلى طبلة الأذن مما يؤثر على الحامل ويجعلها تشعر بالغثيان والقيء.