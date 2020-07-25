أسباب الشخير.. 9 طرق للعلاج أبرزها الإقلاع عن التدخين

الشخير ظاهرة تزعج الكثيرين عند النوم، وتعد سببا رئيسيا لحدوث الأرق وعدم الحصول على قسط كاف من النوم.

ويحدث الشخير نتيجة الانسداد الجزئي في المجرى الهوائي، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي نرصدها في السطور التالية.

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كما نتعرف على أهم طرق العلاج للتخلص من الشخير.





أسباب الشخير:

انقطاع التنفس أثناء النوم أو انسداد المسالك الهوائية.

انحراف الحاجز الأنفي.

تضخم الأنسجة داخل الأنف أو وجود الزوائد الأنفية.

قلة النوم تعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى الشخير أثناء النوم.

السمنة وتراكم الدهون بالجسم تؤدي إلى حدوث ظاهرة الشخير.

وجود مشكلات صحية بالأنف أو الحلق أو الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

قد يتسبب النوم على الظهر في الشخير أثناء النوم.

التضخم في سقف الحلق.

قد يصاب الإنسان بالشخير نتيجة وجود عوامل وراثية مثل ضيق الحلق أو تضخم اللحمية.

مرض ضيق التنفس أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الشخير.

قد يؤدي التقدم في السن إلى الضعف في عضلات الحلق، ما يؤدي إلى الشخير أثناء النوم.

تناول الأدوية المهدئة واللجوء إلى التدخين من مسببات الشخير.





طرق علاج الشخير: