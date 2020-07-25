مرض التراخوما.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

يعد التراخوما أو الرمد الحبيبي من الأمراض التي تصيب العين بسبب العدوى البكتيرية، ما يتطلب التدخل الفوري للطبيب لوصف العلاج المناسب.

ومن الممكن أن يتسبب المرض في مضاعفات خطيرة تصل إلى فقد البصر، إذا لم يتم علاجه.

وفيما يلي نتعرف على ماهية مرض التراخوما وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه.





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ما هو مرض التراخوما:

التراخوما أو ما يسمى بالرمد الحبيبي من الأمراض الناتجة عن العدوى البكتيرية التي تصيب العيون، وقد تؤدي مضاعفاته إلى الإصابة بضعف البصر أو العمى.

وتنتشر هذه العدوى عن طريق الملابس أو اليدين أو الفراش، كما أنها قد تنتقل عن طريق الذباب.

أعراض التراخوما:

الإحساس بوجود جسم غريب بالعين.

الحكة بالعين.

إصابة العين بالاحمرار.

كثرة الدموع.

الحساسية للضوء.

وجود إفرازات سائلة وتقيحات بالعين.

خروج إفرازات صديدية من العين.

انتفاخ الجفن.

مضاعفات مرض التراخوما:

وجود ندوب بجفن العين من الداخل.

حدوث تشوهات بجفن العين حيث من الممكن أن نجد الجفن متجه ناحية داخل العين، أو أن الرموش قد تنمو في اتجاه العين من الداخل.

حدوث ضبابية بالرؤية مع تندب القرنية.

قد يؤدي إلى فقدان البصر بشكل كلي أو جزئي.





أسباب مرض التراخوما:

الإصابة بعدوى البكتيريا التي تتسبب في الرمد الحبيبي.

العدوى عن طريق ملامسة إفرازات العين لشخص مصاب، والتي من الممكن أن تنتقل عن طريق اليدين أو المناشف والمفروشات.

العدوى الناتجة عن الحشرات مثل الذباب من خلال ملامسته لإفرازات العين.

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وخاصة في الأماكن الفقيرة وعادة يصيب الأطفال بالمرض بشكل أكبر من الكبار.

العلاج:

عليك بالتوجه إلى الطبيب فور الإصابة بأحد الأعراض الأولية مثل الحكة بالعين أو الإفرازات وخاصة عند الأطفال حتى يتم العلاج بشكل سريع وحتى لا ينتقل المرض إلى الآخرين.





طرق الوقاية من مرض التراخوما: