هل يمكن أن يسبب التوتر والضغط النفسى الطفح الجلدى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطفح الجلدي من الأعراض التي تظهر على سطح الجلد ولها أسباب عديدة، وقد يكون الطفح الجلدي ناتجاً عن الإجهاد والتوتر، فإذا كنت تعاني من الكثير من الإجهاد، يمكنك الإصابة بطفح جلدي يشبه خلايا النحل، على سبيل المثال، أو يمكن تزايد أي طفح جلدي لديك بالفعل، وفقاً لموقع "Health".

خلايا النحل، والمعروفة أيضًا باسم الشرى، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأمراض الجلد هي حكة يمكن أن تختلف في الحجم وتظهر في أي مكان على الجسم.

قالت راشيل نازاريان، طبيبة أمراض جلدية بنيويورك: ​​"يبدو الطفح الجلدي الناتج عن الإجهاد عادة مثل لدغات البعوض الصغيرة المنتفخة.. إنها بقع مرتفعة منتفخة أو حمراء أو وردية على الجلد. ولكن اعتمادًا على لون بشرتك قد تبدو مختلفة قليلاً. "

بصرف النظر عن احتمالية الإصابة، يمكن أن يبدو الطفح الجلدي الناتج عن الإجهاد لديك بمثابة نوبة من الصدفية والأكزيما والوردية وغيرها.

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اعتمادًا على حالة بشرت ، ستظهر الطفح الجلدي الناتج عن الإجهاد في نفس المكان والطريقة - في أي مكان تتعرض فيه لمسببات الحساسية أو المحفزات لديك، أو حيث يكون جسمك ساخنًا أو رطبًا أو تشعر بالضغط مثل حزام الخصر أو حمالة الصدر أو تجاعيد الذراع.

ولكن أياً كان نوع الطفح الجلدي الناتج عن الضغط النفسي، فأنت لست وحدك؛ يعاني الجميع من الإجهاد، لذا فإن الطفح الجلدي والشرى شائع للغاية.

وفقًا لكليفلاند كلينك ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بطفح جلدي، وأحيانًا لا تظهر حتى تصل إلى سن الثلاثين أو الأربعينيات أو الخمسينيات وبالطبع ، كلما زاد تعرضك للإجهاد ، زادت احتمالية تعرضك لطفح جلدي.

كيف يسبب الاجهاد الطفح الجلدي؟

عندما تكون مرهقًا، تبدأ مستويات الكورتيزول في جسمك في الارتفاع، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيوت التي يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب، مما يزيد من استجابة الهيستامين في جسمك ، أو إطلاق مواد كيميائية التهابية تجعلك تشعر بعدم الارتياح غالبًا.