شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق التخلص من الوزن الزائد للوقاية من مضاعفات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزيد السمنة من خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب الحالات الصحية المزمنة الأخرى مثل أمراض الكلى وداء السكري من النوع 2 وأمراض الكبد الدهنية وأمراض القلب، وهناك بعض النصائح التي يمكن تطبيقها لفقدان الوزن.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS السمنه هي عامل خطر رئيسي لمختلف الحالات الصحية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وما إلى ذلك ، وقد وجد خبراء الصحة أن السمنة أو زيادة الوزن تجعل صاحبها عرضة لتطوير كوفيد 19 والموت بسببه، وهناك خطوات لمنع زيادة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض والعيش حياة أكثر صحة

ما يمكن القيام به لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف الوزن أو زيادة فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض بما في ذلك فيروس كورونا :

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا: تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يتكون من مجموعة متنوعة من الأطعمة كثيفة التغذية، ركز على الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والأسماك وما إلى ذلك، تجنب تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة ، أو المخبوزات ، أو الأطعمة المخبوزة ، أو الأطعمة البيضاء.

شرب كمية كافية من الماء: تبين أن شرب الماء يمكن أن يساعد على تقليل الوزن ودهون البطن، أظهرت الأبحاث أن شرب الماء (حوالي نصف لتر) قبل نصف ساعة من الوجبات ساعد أخصائيو الحميات على تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن بنسبة 44 % أكثر من أولئك الذين لم يشربوا الماء، شرب الماء يعزز عملية الأيض ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

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تناول الشاي الأخضر: يعد الشاي الأخضر أحد أكثر المشروبات الصحية ، وهو مليء بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى الكاتيكين ، والتي يمكن أن تعمل بشكل متآزر مع الكافيين لتعزيز حرق الدهون.

خفض السكر المكرر: يرتبط استهلاك السكر المضاف بزيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب بين العديد من المشاكل الصحية، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي ، فقد ترغب في الحد من تناول السكر المضاف.

التزم بخطة التمرين: في حين يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في فقدان الوزن وإدارة الوزن ، فإن النشاط البدني المنتظم والتمارين الرياضية مهمة لمنع تراكم الدهون والحفاظ على الصحة العامة حتى لو كنت شخصًا مشغولًا ، حاول ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل خمس مرات في الأسبوع إن لم يكن كل يوم، يمكنك البدء بالقيام بالأنشطة التالية مثل المشي السريع ، أو صعود السلالم ، أو الرقص لن يساعدك التمرين المنتظم على الحفاظ على الوزن بل سيحسن أيضًا صحتك البدنية والعقلية.