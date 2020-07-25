شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تحذيرية على التيفوئيد لا يجب تجاهلها.. منها الحمى ووجع البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التيفود هى عدوى تنتج عن بكتيريا تنتشر بشكل عام من خلال استهلاك الطعام والمياه الملوثة، و الخطوة الأولى للوقاية هي توخي الحذر من تناول الطعام الطازج وشرب المياه النظيفة. وعرض موقع " onlymyhealth" الأعراض الأولية للتيفوئيد ، التى يمكن أيضًا تجربة بعض العلاجات المنزلية لعلاج التيفوئيد على المستوى الأولي.



ما هي علامات التحذير من التيفوئيد؟ ما هي علامات التحذير من التيفوئيد؟ فيما يلي بعض العلامات المبكرة للتيفوئيد التي لا يجب تجاهلها.



ارتفاع درجة الحرارةالحمى الحادة والمستمرة هي واحدة من أولى علامات التيفوئيد، لأن الزيادة في درجة حرارة الجسم هي من أول دفاعات الجسم ضد البكتيريا المعادية. ارتفاع درجة الحرارةالحمى الحادة والمستمرة هي واحدة من أولى علامات التيفوئيد، لأن الزيادة في درجة حرارة الجسم هي من أول دفاعات الجسم ضد البكتيريا المعادية.

في حالة التيفوئيد ، تأتي الحمى مع نوبات مفاجئة من القشعريرة وزيادة مفاجئة في درجة الحرارة، قد تلمس درجة الحرارة 104 درجة فهرنهايت 39 مئوية، و إذا استمرت الحمى الشديدة لأكثر من 4 أيام ، فقد تكون مصابًا بالتيفوئيد.



صداع الرأس صداع الرأس في حين أن الصداع أمر طبيعي ، إذا حدث مع الحمى ، فقد تكون مصابًا بالتيفوئيد، فمعظم الأمراض المعدية تسبب كلا من الحمى والصداع، وذلك لأن البكتيريا تستهدف الأعضاء الحيوية، ويجب الانتباه إلى عوامل الخطر الأخرى للتيفوئيد. Advertisements

الخمول

بما أن البكتيريا المسببة للتيفوئيد تهاجم جهازك المناعي ، فقد تعاني من الخمول أو التعب أو الغثيان أو الدوخة، وقد تشعر بالإرهاق دون القيام بعمل بدني، مع ضعف الشهية.





فقدان الشهيةإذا رأيت أيضًا بعد الصداع والتعب والحمى انخفاضًا في جوعك ، فأنت بالتأكيد مصاب بالتيفوئيد، حيث تهاجم البكتيريا أيضًا عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك مما يؤدي إلى فقدان الشهية، فقد لا تشعر برغبة في تناول الطعام ناهيك عن شرب العصير، مما يجعلك تشعر بالضعف ويزيد من الشعور بالخمول.







وجع بطنتهاجم مسببات الأمراض القناة الهضمية وقد تسبب ألم المعدة الحاد أو آلام البطن، وفي بعض الحالات ، يرى الأشخاص أيضًا تورمًا حول البطن مما يشير إلى الحاجة إلى التقييم الطبي، وإذا رأيت التهابًا حول البطن ، فيجب عليك زيارة الطبيب. وجع بطنتهاجم مسببات الأمراض القناة الهضمية وقد تسبب ألم المعدة الحاد أو آلام البطن، وفي بعض الحالات ، يرى الأشخاص أيضًا تورمًا حول البطن مما يشير إلى الحاجة إلى التقييم الطبي، وإذا رأيت التهابًا حول البطن ، فيجب عليك زيارة الطبيب.

الإسهال والقيءيعتبر القيء والحركات الرخوة والإسهال من أعراض حمى التيفوئيد العامة، ويجب أن ترى عدد هذه الأعراض التي تعرفها إذا كنت تعاني من التيفوئيد أو الآن.





بقع وردية اللونإذا رأيت بقع وردية على الجلد ليست من أي طفح جلدي أو ظهور حب الشباب ، فقد تكون علامة تحذير على التيفوئيد، وهي في الأساس آفات طفيفة تنبثق عندما تهاجم البكتيريا الخلايا، حيث تشير هذه البقع إلى وجود العامل الممرض أو البكتيريا في الآفات.