7 عوامل خطر تزيد فرص إصابتك بكسور العظام منها الوراثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر العظام من المشاكل الشائعة التي تصيب كثيرا من الناس، وتحدث نسبة كبيرة من كسور العظام بسبب تأثير القوة العالية أو الإجهاد أو الإصابة ومع ذلك ، قد يكون الكسر أيضًا نتيجة لبعض الحالات الطبية التي تضعف العظام، على سبيل المثال هشاشة العظام، أو بعض أنواع السرطان ، أو خلل تكوين العظم، في هذا التقرير نتعرف على عوامل الخطر التي تزيد فرص إصابتك بكسور العظام، بحسب موقع الجمعية الأمريكية لصحة العظام American bone health.

عوامل خطر تزيد فرص إصابتك بكسور العظام

العمر والجنس هما المحركان الأكبر لحدوث الكسور، فالنساء أكثر عرضة للإصابة بكسر من الرجال، واحدة من كل امرأتين فوق سن الخمسين ستصاب بكسر في حياتها، وذلك لأن عظام النساء حتى في أفضل حالاتهن (من سن 25 إلى 30) تكون أصغر وأقل كثافة بشكل عام من عظام الرجال.

بالإضافة إلى ذلك ، تفقد النساء كثافة العظام أكثر من الرجال مع تقدمهن في العمر بسبب فقدان الإستروجين عند انقطاع الطمث.

هناك المزيد من الأبحاث التي يتم إجراؤها على الرجال ونجد أن 25 ٪ من الرجال فوق سن الخمسين سيصابون بكسر في حياتهم.

عوامل الخطر الأخرى التي تزيد من خطر الاصابة بكسر العظام:

التدخين

التدخين عامل خطر لكسر العظام، بسبب تأثيره على مستويات الهرمونات وفقًا للمعهد الوطني لالتهاب المفاصل وأمراض العضلات والعظام والجلد، تم وضع علامة على التدخين كعامل خطر لفقدان العظام منذ أكثر من 20 عامًا.

إن تحديد التأثير الكامل للتدخين على صحة العظام أمر معقد، لأن عوامل أخرى يمكن أن تنطوي عليها المدخنون، على سبيل المثال ، غالبًا ما يميلون إلى ممارسة الرياضة بشكل أقل، وتناول وجبات سريعة

تشير معظم الدراسات، إلى أن التدخين يزيد من خطر الكسر والإقلاع عن التدخين قد يقلل من المخاطر ، ولكن حتى التخفيض قد يساعد.

أدوية الستيرويد

غالبًا ما توصف الستيرويدات لعلاج الحالات الالتهابية المزمنة ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

لسوء الحظ، فإن الحاجة إلى استخدامها بجرعات متزايدة يمكن أن تسبب في كثير من الأحيان فقدان العظام والكسور.

تعتمد هذه الآثار الجانبية غير المرغوب فيها على الجرعة وترتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرة المنشطات على إعاقة تكوين العظام، وتقليص امتصاص الكالسيوم في الجهاز الهضمي ، وزيادة فقدان الكالسيوم من خلال البول. في الواقع ، يحدث فقدان العظام بشكل أسرع مع استخدام الستيرويد.

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التهاب المفصل الروماتويدي

في هذا المرض المناعي - الذي يصيب النساء أكثر من الرجال مرتين إلى ثلاث مرات - يهاجم الجسم الخلايا والأنسجة السليمة حول المفاصل، مما يؤدي إلى فقدان شديد للمفاصل والعظام.

الستيرويدات قد تجعل الحياة أسهل ، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى فقدان العظام الألم ووظيفة المفصل السيئة تقلل مستويات النشاط، مما يزيد من تسريع فقدان العظام وخطر الكسر.

اضطرابات مزمنة أخرى

غالبًا ما يرتبط مرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي بفقدان العظام الذي يمكن تسريعه عن طريق العلاج المتكرر والضروري بالستيرويدات.

العامل المشترك في جميع هذه الظروف هو انخفاض قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص ما يكفي من الكالسيوم لإنشاء والحفاظ على عظام قوية.

تشير مؤسسة Crohn's and Colitis of America الأمريكية إلى أن 30 إلى 60 % من الأشخاص المصابين بمرض الأمعاء الالتهابي قد يعانون أيضًا من انخفاض كثافة العظام.

داء السكري

غالبًا ما يعاني مرضى السكري من النوع الأول من انخفاض كثافة العظام، على الرغم من أن الباحثين غير متأكدين من السبب.

تحدث الإصابة النموذجية لمرض السكري من النوع الأول في مرحلة الطفولة عندما تتراكم كتلة العظام، كما يعاني بعض المصابين أيضًا من مرض الاضطرابات الهضمية.

يمكن أن تساهم مشاكل الرؤية وتلف الأعصاب المصاحب لمرض السكري في السقوط والكسور ذات الصلة.

في داء السكري من النوع 2 ، عادة مع ظهوره في وقت لاحق من الحياة ، يمكن أن يؤدي ضعف الرؤية وتلف الأعصاب والخمول إلى السقوط؛ على الرغم من أن كثافة العظام تزيد عادةً عن النوع الأول من داء السكري ، إلا أن جودة العظام قد تتأثر سلبًا بالتغيرات الأيضية بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الكسور السابقة

تضاعف الكسور السابقة خطر الإصابة بكسر آخر، كسور العمود الفقري هي تنبؤ قوي لكسور العمود الفقري القادمة ، لكن هذه الكسور تحدث غالبًا ببطء شديد بحيث لا يوجد "حدث" مؤلم.

تاريخ العائلة

يزيد التاريخ العائلي للكسر من خطر كسور العظام لدى أطفالهم.