العالم يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا.. والزيادة الأكبر في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 641 ألف شخص على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 15 مليونا و848 ألفا و345 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 9 ملايين و651 ألفا و428 مصابا حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

زيادة قياسية

سجلت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بلغت 284196 حالة في 24 ساعة.

وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر الزيادات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وزاد عدد الوفيات 9753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 أبريل/نيسان.

وكان العدد القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية في حالات الإصابة الجديدة 259848 حالة في 18 يوليو/تموز.

ويبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5000 حالة في يوليو/تموز حتى الآن ارتفاعا من 4600 حالة في يونيو/حزيران.

1130 إصابة في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الجمعة، تسجيل 1130 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في مؤشر جديد على أن معدل الإصابات يتسارع مجددا بعد أن خففت الحكومة قيود العزل العام.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه فرنسا أكثر من 1000 حالة إصابة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن تلك الأرقام تظهر حاجة المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع قواعد الصحة العامة.

الإصابات في أمريكا تتجاوز 4 ملايين

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت 4 ملايين و24492 حالة بزيادة 72219 حالة على الإحصاء السابق وإن عدد حالات الوفاة ارتفع 1113 حالة إلى 143868 حالة.

وليس من الضروري أن تطابق أرقام المراكز إجمالي عدد حالات الإصابة التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.

2255 إصابة في إسبانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الجمعة إلى 272421 حالة، بزيادة 2255 حالة على اليوم السابق.

ويشمل الإجمالي من تعافوا من المرض لكن أجريت لهم في الوقت الحالي اختبارات الأجسام المضادة.

وقالت الوزارة إنه تم تشخيص نحو 922 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية بالمقارنة بإصابات عددها 971 إصابة في اليوم السابق.

وتواجه إسبانيا صعوبة في احتواء زيادة عدد الإصابات الجديدة منذ أن رفعت قبل نحو شهر إجراءات العزل العام التي كانت مطبقة في أنحاء البلاد.

49 ألف إصابة في الهند

رصدت الهند ما يربو على 49 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و740 وفاة، الجمعة، في أكبر زيادة يومية في عدد الحالات، بينما يشكو المسؤولون في بعض الولايات من نقص الأدوية شديدة الأهمية لمن يعالجون في المستشفيات.

ومع اقتراب عدد الإصابات من 1.3 مليون حالة في الهند تسعى السلطات المحلية لشراء نسخ انتهت حمايتها بموجب حقوق براءة الاختراع من عقار "ريمديسيفير"، الذي أظهر نتائج واعدة في التجارب السريرية لعلاج الحالات الشديدة من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وقال مسؤول كبير في الهيئة المسؤولة عن ضوابط الأدوية في ولاية مهاراشترا في غرب البلاد "الطلب ضخم نظرا للزيادة السريعة في الحالات في الولاية".

وأضاف: "إمدادات الدواء محدودة لكن الشركات أكدت لنا أنها ستوفر المزيد في غضون أسبوع".

وأودى المرض بحياة 30601 شخص في الهند، وتضم ولاية مهاراشترا ما يربو على 40 بالمئة من الوفيات.

والولاية الغربية هي الأكثر تضررا في الهند حيث رصدت نحو 350 ألف حالة إصابة، 60 بالمئة منها تقريبا في مدينة مومباي، العاصمة المالية للدولة، والبلدات المحيطة بها.

800 ألف إصابة في روسيا

تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا 800 ألف، الجمعة، بعدما سجلت البلاد 5811 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن 154 شخصا توفوا بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 13046.

537 إصابة في فلسطين





قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إنها سجلت 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان: "الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعا مطردا، حيث سجلت المدينة 188 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وتابعت "حالات الوفاة الجديدة سجلت جميعها في محافظة الخليل، بينها حالتان صباح اليوم لمواطنة (68 عاما) من بيت عوا ومواطن (54 عاما) من مدينة الخليل، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المحافظة إلى 59 حالة".

وذكرت الوزارة أن بين المصابين "14 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 حالات على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأضاف البيان أن إجمالي الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي "ارتفع إلى 8710، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73".

وتخضع الضفة الغربية بناء على قرار من الحكومة الفلسطينية لإغلاق شامل من مساء الخميس حتى صباح الأحد مع السماح للمخابز والصيدليات بالعمل.

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21 إصابة في الصين

قالت لجنة الصحة العامة، الجمعة، إن الصين سجلت 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 23 يوليو/تموز، مقارنة مع 22 حالة قبلها بيوم.

ووفقا لبيان من اللجنة، فمن بين الإصابات الجديدة، كانت 13 حالة في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.

كما سجلت البلاد 43 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض، مقارنة مع 31 قبلها بيوم.

وقالت السلطات الصحية إن العدد الإجمالي للإصابات حتى يوم الخميس بلغ 83750 حالة بينما ظل عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس عند 4634.

570 إصابة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 570 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 18 ألفا و834 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ مليونا و86 ألفا و437 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 حالات وفيات شملت 5 في طنجة، وحالة بوزان، وأخرى في مكناس، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 299 حالة، كما تم تسجيل 228 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 16 ألفا و100 حالة.

147 إصابة في لبنان

أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 3407.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 46 حالة.

675 إصابة في الجزائر

سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير/شباط بتسجيلها 675 حالة إصابة في يوم واحد.

وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، في مؤتمر صحفي، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 26 ألفا و123 مصابا، و1136 حالة وفاة.

وقال فورار إنه تم تسجيل 675 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 17 ألفا و693 حالة.

وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 65 مريضا بالعناية المركزة.

19 إصابة في تونس

سجلت تونس، الجمعة، 19 حالة إصابة جديدة بعدوى "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 1425 حالة إصابة.

ولم تسجل تونس أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليستقر عداد الوفيات في البلاد عند 50 حالة وفاة، بنسبة وفيات بلغت 3.5%.

15 إصابة في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1146 إصابة.

وقالت في بيان صحفي إن الحالات الجديدة تعود لـ11 أردنيا قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة لطبيب يعمل في مستشفى حكومي، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1047 حالة.

24 إصابة في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة، أنها رصدت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في سوريا إلى 608.

وقالت الوزارة، في بيان إنها سجلت شفاء 10 أشخاص من مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، الأمر الذي يرفع عدد المتعافين من الجائحة إلى 184.

753 إصابة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، تسجيل 753 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 62625 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 425 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 129 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 668 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 52915 حالة.

32 ألف حالة شفاء في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، عن خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 31970 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 38 حالة جديدة.

وأضاف البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و 4518 حالة وفاة.

787 ألف إصابة في أفريقيا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا بلغ 787 ألفا و501 حالة.

وأكد المركز في بيان أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 446 ألفاً و82 حالة، فيما بلغت الوفيات 16697 وفاة.

وأشار البيان اليومي للاتحاد الأفريقي إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 143,305 حالة والجنوب 424,162، والشرق 61,829، والوسط 44,173، أما دول غرب القارة فسجلت 114,032 حالة إصابة.