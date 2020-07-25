تعرف على أسباب وأعراض عدم انتظام ضربات القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم انتظام ضربات القلب هي حالة ينبض فيها قلب الشخص بسرعة كبيرة جدًا أو ببطء شديد أو مبكرًا جدًا أو بإيقاع غير منتظم، يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية التي تنسق ضربات القلب بشكل صحيح قد تبدو ضربات القلب غير المنتظمة وكأنها تسارع في القلب أو ترفرف.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday العديد من اضطرابات نظم القلب غير ضارة ومع ذلك ، إذا كانت شديدة عدم انتظام أو ناتجة عن ضعف القلب أو تلفه ، يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب أعراضًا ومضاعفات حادة ومميتة.

ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟

قد يعاني الشخص المصاب باضطراب نظم القلب من ألم في الصدر، يشير عدم انتظام ضربات القلب إلى مجموعة من الحالات التي تجعل القلب ينبض بشكل غير منتظم أو ببطء شديد أو بسرعة كبيرة.

هناك عدة فئات من اضطراب نظم القلب ، بما في ذلك بطء ضربات القلب، عدم انتظام دقات القلب ، أو ضربات القلب السريعة، عدم انتظام ضربات القلب ، المعروف أيضًا باسم الرفرفة أو الرجفان، نبض القلب المبكر ، أو تقلص سابق لأوانه

معظم حالات عدم انتظام ضربات القلب ليست شديدة ولا تسبب مضاعفات ومع ذلك ، يمكن للبعض أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو السكتة القلبية.

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قد يسمع بعض الناس أن الأطباء يستخدمون كلمة "خلل النظم" عند الإشارة إلى عدم انتظام ضربات القلب.

ما هو نبض القلب الطبيعي؟

يتعرف الأطباء على نبض صحي للقلب عن طريق حساب عدد المرات التي ينبض فيها القلب كل دقيقة أثناء الراحة.يُعرف هذا باسم معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

يختلف نطاق معدل ضربات القلب أثناء الراحة الصحية بين الأفراد ، ولكن جمعية القلب الأمريكية تشير إلى أنه يتراوح عادةً بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، كلما كان الشخص أكثر لياقة ، كلما انخفض معدل ضربات القلب

واحدة من هذه الضربات هي انقباض القلب لتوفير الأكسجين للدم الذي تم تداوله بالفعل ، والآخر ينطوي على دفع القلب للدم المؤكسج حول الجسم، يمكن للشخص قياس معدل ضربات القلب باستخدام نبضه هذه هي النقطة التي يمكنهم فيها الشعور بنبض القلب من خلال الجلد أفضل المواقع على الجسم لذلك هي المعصمين، من الداخل من المرفقين، جانب العنق، الجزء العلوي من القدم

هناك عدة أنواع من اضطراب نظم القلب وهى الجفان الاذينى ، تسارع دقات القلب فوق البطنية، وعدم انتظام دقات القلب البطيني

أسباب عدم انتظام ضربات القلب

قد يؤدي أي انقطاع في النبضات الكهربائية التي تحفز تقلصات القلب إلى عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن تتسبب عدة عوامل في عمل القلب بشكل غير صحيح مثل داء السكري، اضطراب تعاطي المخدرات، شرب الكثير من القهوة، أمراض القلب ، مثل قصور القلب الاحتقاني، ضغط دم مرتفع.