شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: عشاق الشيكولاتة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة طبية أن تناول الشيكولاتة يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يدعي الخبراء أن تناول الشيكولاتة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع يساعد على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، كما وجد علماء أميركيون أن محبي الشوكولاتة أقل عرضة بنسبة 8 % للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين نادراً ما ينغمسون في تناولها.





الشيكولاتة مفيدة للقلب

وقالت صحيفة" The Sun"البريطانية، يدعي الباحثون، أن المركبات الطبيعية في الكاكاو تسمى الفلافونويد تعزز صحة الأوعية الدموية، وتساعد على تقليل الالتهاب.

قال الباحث الرئيسي الدكتور تشياكريت كريتاناونج من كلية بايلور للطب في تكساس: "تشير دراستنا إلى أن الشيكولاتة تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية في القلب، موضحة أنه في الماضي، أظهرت الدراسات السريرية أن الشوكولاتة مفيدة لضغط الدم وبطانة الأوعية الدموية."



الشيكولاتة وفوائدها للقلب

وأضافت أمضى الخبراء 9 سنوات لإجراء أبحاث على بعد 336.289 ألف بالغًا أبلغوا عن استهلاكهم للشوكولاتة، حيث وجدت الدراسة صلة بين تناول الشيكولاتة بانتظام وصحة القلب الجيدة.

Advertisements



الشيكولاتة انواع

قال:" أن كميات معتدلة من الشوكولاتة تحمي الشرايين التاجية، ولكن من المحتمل أن الكميات الكبيرة لا تؤدى إلى ذلك، مؤكدا أنه يجب مراعاة السعرات الحرارية، والسكر، والحليب، والدهون في المنتجات المتاحة تجاريًا، خاصة عند مرضى السكري والسمنة".

عوامل الخطر..

ونشرت النتائج في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن هناك حوالي 2.3 مليون بريطاني يعانون من أمراض القلب، 1.5 مليون رجل، و 830 ألف امرأة، حيث تحدث أمراض القلب عندما يتم إعاقة تدفق الدم في القلب بسبب تراكم الدهون في الشرايين الرئيسية، تقتل حوالي 64 ألف شخص في المملكة المتحدة كل عام.

قالت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: "على الرغم من أن هذه المراجعة تشير إلى أن الشيكولاتة يمكن أن تحافظ على صحة الأوعية الدموية في القلب، إلا أن لها حدود، مضيفة نعلم بالفعل أنه قد توجد مركبات مفيدة في الكاكاو.

ولكن منتجات الشوكولاتة التي نشتريها بشكل شائع في المملكة المتحدة تحتوي عادةً على القليل جدًا من الكاكاو، موضحة أن جميع الشيكولاتة غنية بالسعرات الحرارية بسبب محتواها من الدهون والسكر، وتناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو أمر غير جيد لقلبنا وصحة الدورة الدموية، كلنا نحب الشيكولاتة، وعلى الرغم من أنها مفيدة لكن يجب تناولها باعتدال، فلا توجد أطعمة أكثر أهمية من النظام الغذائي المتوازن.