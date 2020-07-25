شكرا لقرائتكم خبر عن الموجات فوق الصوتية للرئة توضح مدة شدة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ الباحثون كثرة الخط الجنبي السميك في المرضى الذين لديهم فترات زمنية أطول بعد ظهور الأعراض، وهو ما يسمى الدمج الرئوي والذى كان أكثر شيوعًا في الحالات الشديدة والحرجة.

ووفقًا لمقال نُشر في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة (AJR) ARRS ، كانت الموجات فوق الصوتية للرئة حساسة للغاية للكشف عن التشوهات في المرضى الذين يعانون من مرض فيروس التاجي (COVID-19)، وكانت السمات الأكثر شيوعًا وجود خط غشاء جنبي سميك وتضخم رئوي .



الموجات فوق الصوتية على الرئة

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وخلص ياو زانج من مستشفى بكين ديتان الصيني "بالإضافة إلى ذلك ، تشير نتائجنا إلى أن النتائج التي توصل إليها أطباء الرئة في الولايات المتحدة يمكن استخدامها لتعكس مدة العدوى وشدة المرض".

فى اختبار على 28 مريض بفيروس كورونا (14 رجلاً و 14 امرأة ؛ الفئة العمرية 21-92 سنة) كانت النتائج إيجابية على كل من الرئة والصدر، وكان (67.9 ٪) من المرضى لديهم اندماج رئوي، ولوحظت الخطوط الجنبيّة السميكة في 17 مريضا (60.7٪)، وذلك بعد استخدام الموجات فوق الصوتية على الرئة.