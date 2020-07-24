شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إسبانية: بريدنيزون وهيدروكسى كلوروكين الأفضل بين علاجات COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار السبعة أشهر الماضية منذ ظهور فيروس كورونا، كان هناك العديد من العلاجات المختلفة لاحتواء المرض، بما في ذلك المنشطات ومضادات الفيروسات، ومع ذلك ، لا يوجد دليل على فعاليتها ، حيث تم تقديم العديد من العلاجات معًا.

تشير دراسة إسبانية جديدة نشرت في موقع medRxiv * إلى أنه من بين الأدوية الـ 16 المستخدمة حاليًا في علاج COVID-19 ، هناك دواءان فقط لهما أي فائدة كبيرة على النتائج السريرية.

استخدمت الدراسة البيانات على 1600 مريض أدخلوا إلى العديد من مستشفيات مدريد، وتهدف الدراسة إلى العثور على العوامل السريرية التي ترتبط على الأرجح بنتائج العلاج الإيجابية ، والتي قد تتنبأ بالتشخيص.



دراسة اسبانية على أدوية هيدروكسى

تمت الدراسة على 2307 مريضًا مدرجًا أصلاً في مجموعة البيانات ، ومع ذلك ، تم استبعاد 679 ، تاركًا 1،645، ومن بين المرضى المتبقين ، مات 263 وتوفي 311 أو تم تنبيبهم على أجهزة التنفس الصناعى .

كان الفرق الرئيسي بين الحالات المميتة وغير المميتة هو تشبع الأكسجين، ووجد الباحثون أن الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر تمنح مخاطر أكبر للوفاة بسبب COVID-19.

وهذا يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض نقص تروية القلب، ومرض الانسداد الرئوي المزمن. ومع ذلك ، لم يكن التدخين ، وارتفاع ضغط الدم والحساسية للأدوية مرتبطين بالنتائج السيئة على أي مستوى من التحليل السكاني.

لم يتمكن الباحثون من العثور على أي ارتباط بين أي من السمات السريرية الأولية عندما قدم المريض إلى المستشفى وحدوث نتائج سيئة ، باستثناء تشبع الأكسجين.

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تم العثور أيضًا على أن المرضى الذين يموتون في وقت لاحق أو يحتاجون إلى التنبيب لديهم عدد أقل من الخلايا الليمفاوية عند العرض ، بالإضافة إلى اختبارات وظائف الكلى الأكثر اختلالًا ، وخاصة مستويات الكرياتينين في الدم.

و قد يشير هذا إلى أن هذه التدابير يمكن أن تساعد في تقدير توقعات مريض معين في العرض التقديمي الأول ، ولكن في حد ذاتها ، من غير المرجح أن تبلغ الإرشادات السريرية ، وفقًا للدراسة.



تحليل العلاج للفعاليةتم قبول جميع المرضى المصابين بـ COVID-19 المشتبه بهم حتى 24 أبريل 2020 ، مع التشخيص المؤكد ، وتوفوا أو خرجوا خلال فترة الدراسة. تم استبعاد المرضى الذين ماتوا خلال ال 24 ساعة الأولى.عندما تحولوا إلى العلاجات ، قاموا أولاً بتصنيف العلاجات الـ 16 المستخدمة في أربع مجموعات ، وهي الستيرويدات ومضادات الفيروسات والمضادات الحيوية وأدوية المناعة، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تم اختيار أي من هذه العلاجات بسبب العرض الشديد . تحليل العلاج للفعاليةتم قبول جميع المرضى المصابين بـ COVID-19 المشتبه بهم حتى 24 أبريل 2020 ، مع التشخيص المؤكد ، وتوفوا أو خرجوا خلال فترة الدراسة. تم استبعاد المرضى الذين ماتوا خلال ال 24 ساعة الأولى.عندما تحولوا إلى العلاجات ، قاموا أولاً بتصنيف العلاجات الـ 16 المستخدمة في أربع مجموعات ، وهي الستيرويدات ومضادات الفيروسات والمضادات الحيوية وأدوية المناعة، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تم اختيار أي من هذه العلاجات بسبب العرض الشديد .

وجد الباحثون أحجام تأثير صغيرة لمعظم الأدوية باستثناء بريدنيزون وكورتيكوستيرويد وهيدروكسي كلوروكين ، وهو عقار مضاد للالتهابات، وقد أظهرت هذه انخفاضًا في مخاطر الوفيات المرتبطة بـ COVID-19 بنسبة 15٪ و 16٪ على التوالي.

ثبت أيضا أن الستيرويدات مفيدة في تقليل معدل الوفيات لدى مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة ، على الرغم من أن هذا لا يزال محل جدل.

تظهر الدراسة الحالية أنه من بين الستيرويدات ، كان لديكساميثازون وهيدروكورتيزون تأثيرات سلبية متوسطة إلى كبيرة ، مقارنة بالتأثير الإيجابي المتوسط ​​للبريدنيزون، وهذا أمر مثير للدهشة بالنظر إلى التقارير الأخيرة التي تفيد أن ديكساميثازون يؤثر بشكل إيجابي على بقاء المريض في COVID-19 الشديد.

تظهر الدراسة الحالية أن بريدنيزون وهيدروكسي كلوروكين لهما تأثير متوسط ​​على الأقل بعد المطابقة ، والذي يظهر حتى في المرضى الذين يعانون من التهوية الميكانيكية، ويعتبر الباحثون هذا دليلًا مهمًا على أن هذه الأدوية قد تساعد في إدارة COVID-19 بنجاح أكبر.