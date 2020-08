شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة طبية: من غير المحتمل نقل الأمهات COVID-19 إلى الأطفال حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تجد دراسة أمريكية فى مراقبة على 120 طفلاً وُلدوا لأمهات مصابات بعدوى COVID-19 أي حالات لانتقال الفيروس ، حتى بعد أسبوعين من الرضاعة الطبيعية مع احتياطات النظافة المناسبة.

قامت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال " The American Academy of Pediatrics" بتحديث إرشاداتها منذ نشر المقالة، ووجدت دراسة مجلة لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين " The Lancet Child & Adolescent Health journal" أنه من غير المحتمل أن تنقل الأمهات المصابات بعدوى COVID-19 الفيروس إلى أطفالهن حديثي الولادة ، إذا لوحظت احتياطات صحية صحيحة.

ووجدت الدراسة ، التي شملت 120 طفلاً وُلدوا لأمهات مصابات بعدوى COVID-19 ، أنه لم يتم العثور على أي حالات لانتقال الفيروس أثناء الولادة أو بعد أسبوعين من الرضاعة الطبيعية والتلامس من الجلد إلى الجلد.



مجلة لانست

وتشير النتائج إلى أن الأمهات المصابات بعدوى COVID-19 يمكنهن الرضاعة الطبيعية والبقاء في نفس الغرفة التي يولد فيها أطفالهن بأمان ، إذا استخدمن أغطية الوجه المناسبة واتبعوا إجراءات مكافحة العدوى.

Advertisements

وقالت الدكتورة كريستين م. سالفاتور ، وهي القيادة الرئيسية للدراسة ، بالولايات المتحدة الأمريكية: "البيانات عن خطر انتقال COVID-19 أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية تقتصر على عدد قليل من دراسات الحالة، ونتيجة لذلك ، تختلف المبادئ التوجيهية للنساء الحوامل والأمهات الجدد.

ونأمل أن توفر دراستنا بعض الطمأنينة للأمهات الجدد بأن خطر تمريرهن لـ COVID-19 لأطفالهن منخفض جدًا، ومع ذلك ، هناك دراسات أكبر هناك حاجة لفهم مخاطر الانتقال من الأم إلى الطفل بشكل أفضل ".

ويتعارض التوجيه الحالي للأمهات الجدد المصابات بـ COVID-19، وتنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأنه يجب فصل الأمهات والمواليد مؤقتًا عند الولادة، ويوصون بإطعام الأطفال لبن الأم المعبّر عنه حتى تعتبر أمهاتهم غير معديين وفقًا لمعايير سريرية معينة.

وفي المقابل ، توصي منظمة الصحة العالمية والكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء بأن تتشارك الأمهات في غرفة مع أطفالهن والرضاعة الطبيعية ، مع الاحتياطات المناسبة. ويشددون على أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق المخاطر المحتملة لانتقال COVID-19.