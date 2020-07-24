متلازمة رينود.. الأسباب والأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/7/24 09:33 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/7/24 09:33 م بتوقيت أبوظبي

متلازمة رينود من الحالات المرضية الشائعة والمنتشرة والتي تكون عبارة عن نوبات متكررة من الانقباض بالأوعية الدموية بالأطراف وأصابع القدمين واليدين. وتحدث عادة نتيجة التعرض إلى نزلات البرد، ويوجد العديد من الأعراض التي تحدث عند الإصابة بمتلازمة رينود، ونرصد لكم أسباب وأعراض وعلاج متلازمة رينود.

Advertisements أسباب متلازمة رينود: أسباب متلازمة رينود (النوع الأولي): يكون عادة ناتجا عن النشاط الزائد بالجهاز العصبي السمبثاوي.

في فصل الشتاء يكون الإصابة بالرينود بشكل أكبر.

تصاب به السيدات أكثر من الرجال. أسباب متلازمة رينود (النوع الثانوي): الإصابة بمرض السكري.

تصلب الشرايين.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

الإصابة بمتلازمة اسبرجر.

قد تحدث متلازمة رينود نتيجة وجود أمراض بالدم والمشكلات بالشرايين.

القصور في الدورة الدموية.

أمراض مرتبطة بالمناعة.

تناول بعض أنواع من الأدوية التي تتسبب في حدوثها.

أعراض متلازمة رينود: البرودة في أصابع القدمين واليدين.

التغير في لون الجلد.

الشعور بالتنميل. مضاعفات متلازمة رينود: تحول لون الجلد إلى الأبيض نتيجة القصور في تدفق الدم بالشرايين بالجزء المصاب.

تحول لون الجلد إلى الأزرق نتيجة عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف مما يجعل المريض يشعر بالبرودة والوخز.

تحول لون الجلد إلى الأحمر نتيجة تدفق الدم السريع إلى الأطراف.

قد تستمر هذه النوبات في الحدوث لبضع ثوانٍ وقد تصل إلى ساعات.

عند التوقف عن النوبات يشعر المريض بالنبض الشديد بالأماكن المصابة مع التنميل.

طرق علاج متلازمة رينود: العلاج الدوائي: عند الذهاب إلى الطبيب قد يصف بعض أنواع الأدوية، ومنها أدوية توسيع الأوعية الدموية والأدوية الحاصرة لقنوات الكالسيوم والأدوية الحاصرة لمستقبلات الأدرينالين. العلاج الوقائي: التخلص من الإجهاد النفسي ومنها التوتر والقلق، والذي قد يكون له دور في الإصابة بمتلازمة رينود والعمل على استرخاء الجسم للتقليل من أعراض متلازمة رينود.

يجب الحرص على ممارسة الرياضة والتي تساعد على عمل الدورة الدموية بشكل أفضل، مما يقلل من نسبة الإصابة بمتلازمة رينود.

إذا كنت من المدخنين فعليك بالإقلاع عن التدخين فورا لأنه يزيد من أعراض متلازمة رينود، وهذا لأن مادة النيكوتين الموجودة بالسجائر تساعد على تضييق الأوعية الدموية.

من المهم استخدام مرطبات للبشرة على اليدين للتخلص من التشققات وجفاف الجلد وخاصة للمصابين بمتلازمة رينود.

الابتعاد عن وضع اليدين في الماء البارد أو لمس الأشياء الباردة.

عدم التواجد في الأماكن التي يتم تشغيل التكييف بها.

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