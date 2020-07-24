شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمصال الهند يعلن تصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح أكسفورد نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد أمصال الهند أنه بدأ في تصنيع لقاح محتمل لفيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد وفقًا لتقرير لصحيفة TIME NEWS حيث يتم التخطيط لتصنيع 2-3 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية أغسطس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أظهرت النتائج الأولية لتجربة المرحلة 1/2 المنشورة في المجلة الطبية The Lancet أن لقاح أكسفورد وجود استجابات مناعية قوية دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة المبكرة.

أفاد الباحثون أن اللقاح أثار استجابة الخلايا التائية في غضون 14 يومًا من التطعيم واستجابة الجسم المضاد في غضون 28 يومًا، الخلايا التائية هي خلايا دم بيضاء يمكنها مهاجمة الخلايا المصابة بفيروس كورونا.

مرشح لقاح أكسفورد ضد فيروس السارس CoV-2 مدعوم من شركة الأدوية الحيوية البريطانية استرازينيكا ، التي وقعت اتفاقية مع معهد أمصال الهند للحصول على مليار جرعة من اللقاح، وبموجب الاتفاقية ، سيقوم المعهد بتصنيع لقاح أكسفورد على نطاق واسع لبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

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وكشف سوريش جادهاف ، المدير التنفيذي لمعهد أمصال الهند ، أن الشركة تأمل في تصنيع مليوني جرعة من اللقاح بحلول نهاية أغسطس، موضحا على البدأ في تصنيع لقاح هذه الكميات لضمان أنها تلبي متطلبات مجموعة الدفعة التجارية للمرحلة 3 التجريبية.

مشيرا أنه بناء على بيانات السلامة والمناعة في تجربة المرحلة الثالثة التي أجريت في الهند سيتم البدأ في إنتاج اللقاحات حتى قبل أن تتاح النتائج رسميًا، مؤكدا أن أن تجربة المرحلة 3 قد تستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر لإكمال الدراسة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد أمصال الهند أنه سيتم حقن حوالي 4000-5000 شخص في بيون ومومباي باللقاح بحلول نهاية أغسطس كجزء من المرحلة الثالثة من التجارب المقرر أن تستمر لأكثر من شهرين في مدن بها العديد من النقاط الساخنة، ستقوم التجارب بتقييم فعالية لقاح أكسفورد COVID-19 المسمى Covishield في الهند، حيث بدأت تجارب المرحلة 3 بالفعل في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل.