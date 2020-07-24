شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تصاب بكورونا مرتين؟ صحيفة بريطانية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Sunالبريطانية، أن هناك الآن أكثر من 15 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث يجتاح الفيروس القاتل العالم، موضحة أنه من هذا العدد، تعافى 8.6 مليون شخص من الفيروس، وتوفي ما يقرب من 624ألف شخص اعتبارًا من يوليو 2020.

في مارس، أفاد أطباء على خط المواجهة لتفشي المرض في ووهان، الصين، حيث بدأ الفيروس، أن ما يصل إلى 10% من مرضى فيروس كورونا التاجي الذين تم شفاؤهم قد ثبتت إصابتهم مرة أخرى بعد خروجهم من المستشفى، في تلك المرحلة، أفاد الأطباء أن ما بين 3 إلى 10% من المرضى الذين شُفيوا أصيبوا بالمرض مرة أخرى.

ومع ذلك، خلص العلماء بكوريا الجنوبية، أن مرضى فيروس كورونا Covid-19 لا يمكنهم الانتكاس بعد الشفاء من المرض، وقد ألقوا باللوم على الاختبارات الخاطئة في النتائج الإيجابية الثانية.

Advertisements

تقول اللجنة السريرية المركزية لمكافحة الأمراض الناشئة في كوريا الجنوبية، إن نتائج الاختبارات الإيجابية على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالسلبية كانت نتيجة "شظايا" الفيروس التي لا تزال باقية في أجسامهم، ولكن ليس لديهم القدرة على إصابتهم بالمرض أو إصابة الآخرين، سعى كل من السير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة، والدكتور كريس ويتتي، كبير المستشارين الطبيين لبوريس جونسون، في السابق إلى طمأنة الجمهور، فقد زعموا أن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس مرة واحدة سيكتسبون بعض المناعة، ومن النادر أن يصابوا بالمرض المعدي مرة أخرى.



ديبالا اصيب بفيروس كورونا

وفي الوقت نفسه، أوضح البروفيسور ويتتي، أنه حتى لو لم يكن هناك مناعة طويلة المدى، فهناك عادة بعض الحصانة قصيرة المدى، نصيحة الحكومة الحالية هي أنه إذا تم تطوير مناعة فيروس كورونا التاجي، فلا يوجد ضمان لمعرفة إلى متى سيستمر ذلك.

ماذا حدث للاعب كرة القدم باولو ديبالا؟

في أبريل 2020، كان اختبار لاعب كرة القدم "باولو ديبالا"، إيجابيًا لفيروس كورونا التاجي للمرة الرابعة في 6 أسابيع فقط، وفقًا للتقارير، حيث كان مهاجم يوفنتوس من بين أول لاعبي الدوري الإيطالي الذين أصيبوا بفيروس كورونا" كوفيد 19 "، إلى جانب زملائه دانييل روجاني وبليز ماتويدي، حيث أن ديبالا Dybala قد خضع لأربعة اختبارات خلال الأسابيع الـ6 الماضية وكان آخرها إيجابيًا مرة أخرى، من غير المعروف ما إذا كانت عدوى ثانية - أو إذا كان النجم يختبر بشكل متكرر إيجابيًا من الاصابة الأولى.

وأكد لأتباعه على إنستجرام البالغ عددهم 37.9 مليون في 21 مارس، أنه أصيب هو وصديقته "أوريانا ساباتيني" بفيروس كورونا، وبالتالي، إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية من الإصابة الأولى، أو أصيب الشخص ما مرة أخرى، فيجب عزل نفسه.