شكرا لقرائتكم خبر عن حقن أول 5 أشخاص بلقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لكورونا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة TIME NEWS أنه سيتم تطعيم خمسة متطوعين اليوم الجمعة مع بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية البشرية على COVAXIN ، أول لقاح هندى محتمل لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل حوالي 3500 شخص للمشاركة في تجربة اللقاح الذي تم تطويره بواسطة Bharat Biotech بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية.

ستشمل تجربة المرحلة الأولى في 100 شخص سليم ، وقال الدكتور سانجاي روي ، أستاذ الطب المجتمعي ، أن فحص مواضيع الدراسة مستمر مشيرا الى أنهم تلقوا تقارير تحقيق لكثير من الناس ، مضيفًا أن التطعيم سيبدأ إذا سارت الأمور على ما يرا. في البداية، سيحصل 10 مشاركين على اللقاح وستتم مراجعة تقريرهم من قبل لجنة الأخلاقيات في المعهد من أجل السلامة ، وبعد ذلك سيتم تطعيم بقية المتطوعين.

وأضاف التقرير أن جميع 3500 شخص تطوعوا لتجربة اللقاح يخضعون للفحص ويتم إجراء حوالي 50 نوعًا من الاختبارات، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الكلى والكبد على المشاركين في الدراسة للتأكد من أنها صحية ومناسبة للتجربة.

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وانطلقت المرحلة الأولى من التجارب السريرية البشرية على لقاح Covaxin المحتمل لفيروس كورونا، وتم اختيار أحد المعامل ليكون مختبر مركزي للتجارب السريرية البشرية على ، حيث بدأ المركز التشخيص الطبي ومقره دلهي بالفعل في تلقي عينات من الأشخاص المتطوعين لفحص واختبار سلامة اللقاح.

قال الدكتور دانجس لاب مدير المختبر أن هذه تجربة سريرية عشوائية مزدوجة، حيث بدء المختبر في فحص عينات من 50 إلى 100 شخص يوميًا من مواقع تجريبية مختلفة لتقييم السلامة ، وسيزيد العمليات وفقًا للجداول الزمنية المخصصة لتغطية 12 موقعًا عبر طول وعرض البلاد خلال هذا الشهر، حيث سيقوم المعهد الوطني للفيروسات بإجراء دراسات فعالية اللقاح.