شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل MCH يكشف نسبة الهيموجلوبين فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلب الأطباء بانتظام إجراء اختبارات الدم للحصول على فكرة عن الصحة العامة لمرضاهم، ومن أحد الأشياء التى يبحثون عنها هى مستويات MCH أو الهيموجلوبين الجسيمى، وتُستخدم هذه المستويات بانتظام للمساعدة فى تشخيص اضطرابات الدم، لكن قد يكون من الصعب فهمها، وقد تتسبب مستويات صحة الأم والطفل المختلفة فى مجموعة متنوعة من الأعراض، الأمر الذى يتطلب علاجات فردية، وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

ويقدم التقرير التالى كل المعلومات عن تحليل MCH والأمراض التى يكشف عنها.

لتحديد مستويات MCH فى الدم، قد يطلب الطبيب اختبار صورة دم كاملة، وتشير مستويات MCH إلى متوسط ​​كمية الهيموجلوبين الموجودة فى خلايا الدم الحمراء فى الجسم، الهيموجلوبين هو بروتين فى الدم يسمح لخلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة فى الجسم.

وعلى الرغم من أنها متشابهة جدًا، يجب عدم الخلط بين مستويات MCH ومستوياتMCHC .

مستويات MCH هى متوسط ​​كمية الهيموجلوبين الموجود فى كل خلية دم حمراء، أما مستويات MCHC هي متوسط ​​وزن الهيموجلوبين بناءً على حجم خلايا الدم الحمراء، وكلاهما انعكاس لصحة الهيموجلوبين في الدم.

ما هو اختبار CBC؟

تم تصميم اختبار تعداد الدم الكامل، أو ببساطة اختبارCBC ، لإعطاء الأطباء نظرة عامة على صحة الشخص، ويمكن أن يساعد الاختبار في فحص الأشخاص لمجموعة متنوعة من المشكلات في وقت واحد وقد يساعد في تشخيص الحالات، مثل اضطرابات النزيف والالتهابات وفقر الدم.

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وغالبًا ما تشتمل الفحوصات الصحية المنتظمة على اختبار CBC إذا عادت النتائج إلى طبيعتها، فقد لا يحتاج الشخص إلى اختبار آخر حتى الفحص الصحى التالى قد يطلب الأطباء اختبارات CBC إذا أظهر الشخص علامات على أى اضطراب يمكن أن يؤثر على الدم.

ويمكن أيضًا استخدام اختبار CBC للمساعدة فى مراقبة الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الدم، وسيستخدمها الأطباء لتتبع تقدم العلاج وتحديد مدى فعاليته.

وتفحص اختبارات CBC جميع أنواع الخلايا الثلاثة في الدم، وسيعطي الاختبار إجمالي عدد الخلايا البيضاء والحمراء والصفائح الدموية، وتفحص اختبارات CBC جميع أنواع الخلايا الثلاثة في الدم، وستظهر العدد الإجمالي للخلايا البيضاء والخلايا الحمراء والصفائح الدموية في الدم.

سيطلب الأطباء غالبًا اختبار CBC لمعرفة مستويات الهيموجلوبين لدى الشخص وتبلغ مستويات الهيموجلوبين أو MCH نحو 27 إلى 33 بيكوجرام لكل خلية عند البالغين

تختلف الأرقام لدى الأطفال الصغار، الشخص الذي لديه MCH منخفضا لديه تركيزات عند أو أقل من 26 جزء من الجرام لكل خلية سيكون لدى الشخص الذي لديه مستويات عالية من MCH تركيزات تبلغ 34 جزءًا لكل خلية أو أكثر.

أسباب انخفاض مستويات الهيموجلوبين

يمكن أن تسبب الأنواع المختلفة من فقر الدم مستويات منخفضة من الهيموجلوبين على سبيل المثال، ويحدث فقر الدم المجهرى عندما تكون خلايا الدم صغيرة جدًا ولا يمكنها استيعاب الهيموجلوبين بقدر ما ينبغي يمكن أن يكون هذا بسبب سوء التغذية أو نقص التغذية.

يمكن أن تتسبب كميات الحديد المنخفضة فى الدم أيضًا فى انخفاض مستويات الهيموجلوبين، ويستخدم الجسم الحديد لصنع الهيموجلوبين إذا نفد الجسم من الحديد، ويمكن أن يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مستويات منخفضة من MCH قد يكون هذا النوع من فقر الدم أكثر شيوعًا في النباتيين أو الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.